La peculiar reacción de Cardi B al escuchar a Rosalía cantar “La bebé”

Luego de escuchar a Rosalía interpretando una parte de la canción “La Bebé” de Secreto, Black Jonas Point y Liro Shaq en cuyo remix participan Anuel AA y Cardi B, esta última no ha tardado en reaccionar de una forma muy peculiar como es su estilo.

Fue al participar en el juego “Song Associaton (Asociación de canciones)” de la revista Elle, donde la intérprete de “Con Altura” contó una anécdota de los Grammy en la que estaba involucrado Offset. Y hablando del integrante del rapero se acordó de su esposa, Cardi B, a quien había visto recientemente en Instagram cantando un "tema caliente". Ahí fue cuando la artista deslumbró con su hipnótica voz cantando un fragmento del explicito tema.

Cuando Cardi vio el video decidido dedicarle unas palabras sin censura a través de su cuenta de Twitter: "La forma en que cantó esto me ha puesto cachonda... perdonadme, tengo que ir al baño ahora", escribió la intérprete de “I like it”, quien se caracteriza por hablar sin pelos en la lengua.

Entre otros temas, Rosalía cantó parte de “Easy remix” de Ozuna y Jhay Cortez y dijo: “Amo esa canción, amo ese remix, te quiero Ozuna tú lo sabes…”. Así también “Hips Don't Lie” de Shakira y Wyclef Jean.

Rosalía ha sido elegida por esta revista estadounidense para ocupar la portada de su edición de verano donde ha hablado entre otras cosas de la visión de la estrella sobre la música y la moda.

The way she sang this La made me horny .....excuse me I have to go the bathroom now https://t.co/ubNK4O0A5M