Madre de Vadhir asegura que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La familia Derbez sigue acaparando titulares. En esta ocasión Vadhir tuvo como invitada en su canal de Youtube a su madre, Silvana Prince, quien dio a conocer que Eugenio Derbez le fue infiel con la actriz Victoria Ruffo y madre de su hijo, José Eduardo.

En la entrevista la artista plástica en la que reveló las razones por las que se separó del actor, tan solo cinco meses después del nacimiento de Vadhir después de haber estado juntos por casi cuatro años.

Explicó que conoció a Derbez gracias a una audición en la Ciudad de México. Después coincidieron en un certamen de belleza Puebla, en donde el comediante le pidió su teléfono y se le "pegó como chicle", según contó.

Años después ella trabaja en un show de comedia junto a él, sin embargo, a los ocho meses de embarazo decidió tomarse un descanso.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano (Victoria Ruffo), yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, confesó.

Inmediatamente surgieron los cuestionamientos de Vadhir sobre la diferencia de edad que tiene con su medio hermano José Eduardo, a lo que Prince destacó: “Tú tenías cinco meses de nacido cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije: ‘Vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

No obstante Silvana asegura que es cosa del pasado y que de hecho le tiene mucho cariño a Eugenio: “Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, precisó