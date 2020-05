Merenglass, el grupo merenguero más popular en México, no lo detiene el coronavirus

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Merenglass, el grupo dominicano que tiene 27 años como el más popular del merengue en México, unió sus voces a Las Divas By Jiménez, Kike Mangy, Coque Muñiz y Alina Vargas (hija de Wilfrido Vargas) en su nueva propuesta musical, informó su mentor Ramón Glass.

La idea con Coque y Alina es "hacer una versión a ritmo de merengue de la canción "Sin ti", comentó Glass, quien añadió que además realizó un dúo con Las Divas by Jiménez en el tema "Pega la vuelta", y con el merenguero dominicano radicado en New York Kike Mangú con la canción "Ya me cansé".

"Estos dúos y otras siete canciones son parte de este extraordinario disco", titulado "Tamo en pelota", que sale al mercado en México y demás países a través de las plataformas digitales, indicó Glass, quien agregó que se ha mantenido en labores creativos durante la crisis del coronavirus.

"Tamo en Pelota" contiene diez canciones a ritmo de merengue: "La selfie", "Sin ti", "Tamo en pelota", "Pega la vuelta", "La calambrina", "El lechero", "La cocaleca y Cholito", "Ya me cansé", "Mueve la cintura" y "Cuídate del coronavirus", realizado y producido por Ramón Glass, Hamlet Vargas, Henry Jiménez, Rudy Ventura, Junior Cabrera, Roberto Mena, y Renato Febles.