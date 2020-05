Brian Austin Green y Megan Fox se separan tras 16 años juntos

Santo Domingo, RD

Los actores Brian Austin Green y Megan Fox se separaron después de diez años de matrimonio y 16 de relación. A través del podcast del actor “With Brian Austin Green”, él confirmó la separación de la actriz con quién comparte tres hijos, Noah, de 7, Bodhi, de 6, y Journey, con 3 años.

“Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial”, afirmó Austin Green.

Green ha sido quién ha aclarado la situación y ha revelado que él y Megan llevababan meses separados y que en su ruptura no habido terceras personas. Al parecer su separación es algo que decidieron a finales de 2019 después de que la actriz regresara del rodaje en Puerto Rico de Midnight in the Switchgrass

Los rumores de la separación de la pareja comenzaron tras la circulación de fotografías de Megan Fox con el cantante Machine Gun Kelly acudiendo a un café juntos, un día después, Brian Austin Green fue al mismo lugar pero en solitario y sin anillo de casado, haciendo que fuera más evidente la lejanía entre la famosa pareja.

Segun Brian Austin Green, Gun Kelly y Megan Fox "de momento son amigos". "Por lo que me han dicho es un tipo muy simpático y muy auténtico. Me lo creo, suele acertar con la gente", señaló tratando de quitarle importancia a este episodio en su ruptura. "No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así. Eso es algo nuevo para nosotros"

Él ha querido dejar claro que no lo ha pasado bien durante el proceso de separación, pues ella ha sido su “mejor amiga durante 15 años y no quiero perderla”, pero aún tiene esperanza. “Quién sabe si este es el final de nuestro viaje juntos. Tenemos mucho tiempo por delante. Nuestros caminos se han separado por ahora, pero podrían unirse. O podrían permanecer separados. No podemos saberlo”.

Megan Fox y Brian Austin Green se casaron el año 2010 tras seis años de noviazgo, empezaron a salir en 2004. Su relación no ha ido como la seda estos diez años de matrimonio. En 2015 Fox solicitó el divorcio, estaba decidida a separase hasta la reconciliación y el anuncio de un nuevo embarazo un año después.