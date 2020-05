Tras dar positivo al COVID-19 por tercera vez, Danna García deja instrucciones a su familia sobre su hijo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras dar positivo por tercera vez al COVID-19, la actriz colombiana Danna García teme no poder superar la enfermedad por lo que se adelantó dejar instrucciones a su familia sobre qué hacer con su hijo en caso de que algo le pase.

“Cuando a mí me dio la primera vez, alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quién se encargará de mi hijo, cómo se encargarán, cuál era mi voluntad”, indicó la actriz en una entrevista con Univisión.

La protagonista de “Pasión de gavilanes” expresó que lo que más le preocupa es el bienestar de su hijo, ante la posibilidad de que ella pueda perder la vida debido al coronavirus.

Danna, quien se encuentra luchando contra la enfermedad desde el confinamiento lejos de sus seres queridos, dijo que estos dos meses han sido muy difíciles especialmente para su hijo, Dante, de dos años.

"Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar. Después empezó en la etapa de ‘mamá no’, que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo”, manifestó.

La intérprete de telenovelas como “El señor de los cielos”, “Las amazonas” y “Un gancho al corazón”, no sabe por qué, pese a sus cuidados que ha tenido, no ha podido sacar de su cuerpo el virus.

Danna confirmó que dio positivo por coronavirus por primera vez en marzo, empezando así la batalla contra el virus. Luego en abril se le realizó otra prueba que también dio positiva y el pasado 13 de mayo informó por tercera vez que tenía el virus.

Sobre dónde y cómo se contagió la actriz dijo en una entrevista con el programa “Un nuevo día” que ella se encontraba en Miami y que tenía que viajar a España para resolver algunos pendientes que tenía, así que su esposo le pidió que se quedé en casa de sus suegros y los ayude con lo que fuera necesario debido a la emergencia sanitaria.

“Mi suegra estaba estornudando y tosiendo, las dos, yo no digo que estornudar sea un síntoma, pero estaba estornudando y tosiendo. Cuando la oía yo decía: ‘¿Quién es?’, ella decía que era alergia, pero no era alergia”, comentó