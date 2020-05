Gilberto Santa Rosa lleva a sinfónica la emotiva "Canta mundo", del dominicano Manuel Troncoso

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, comienza diciendo Gilberto Santa Rosa al introducir "Canta mundo", la emotiva canción del dominicano Manuel Troncoso y que en medio de la cuarentena es una voz de aliento que el salsero puertorriqueño quiso interpretar junto a la Orquesta Sinfónica de Caldas, en Colombia.

El artista puertorriqueño recibió una invitación muy especial de la Orquesta Sinfónica de Caldas de Colombia para llevar un poco de optimismo y esperanza al mundo con las letras del dominicano, acompañadas de un arreglo sinfónico especial de la orquesta compuesto por 50 músicos colombianos.

En esta ocasión, Gilberto interpreta la emblemática composición de Manuel Troncoso, ya fenecido (1927-2012), y que popularizó a principios de los años ‘70 la dominicana Luchy Vicioso (1950-2019), así como el cantante puertorriqueño Tito Rodríguez (1923-1973).

Santa Rosa contó al periódico El Nuevo Día de Puerto Rico que cuando la Orquesta Sinfónica de Caldas, en Colombia, lo invitó a realizar una colaboración virtual para combatir estos tiempos y le pidió una sugerencia musical, recordó enseguida el tema “Canta Mundo”, popularizado en la vecina isla por Tito Rodríguez, uno de sus grandes ídolos, y de quien guarda una gran colección de discos y artículos.

Tanto los músicos, como el director de la Orquesta de Caldas, Leonardo Marulanda, acogieron la propuesta y se puso en marcha la grabación del tema, que se realizó a distancia con el arreglo musical de Oscar Fernando Trujillo.

El vídeo musical fue grabado utilizando las herramientas virtuales y entre las imágenes se notan las de países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana, donde Gilberto tiene una amplia legión de seguidores, además de que el gobierno le otorgó la nacionalidad dominicana.

“Ese tema lo escuché por primera vez cuando tenía diez años y siempre se me quedó en la cabeza. Tito Rodríguez lo grabó en el marco de un show en vivo y siempre me llamó la atención por lo que decía y por el ambiente en el que fue grabado. Más tarde, gracias a mi relación personal y artística con mi querido hermano Chucho Avellanet, la llegamos a cantar juntos en varias ocasiones. Cuando me hicieron esta nueva invitación, me llegó ese título por arte de magia. Y es genial porque es una canción bien esperanzadora, de mucha unidad, muy acorde para estos tiempos”, relató Santa Rosa a El Nuevo Día.

Esta sería la tercera ocasión en la que Gilberto Santa Rosa colabora con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Tan reciente como hace dos meses llevaron a cabo dos conciertos de salsa sinfónica en Bogotá, surgiendo una química y complicidad musical que dieron paso a esta nueva colaboración.

Grabar el tema fue todo un reto para el vocalista, quien realizó su parte desde su hogar con una maqueta de lo que sería la versión final de la canción.

“Es interesante porque cuando escuchas el resultado final dices ‘wao’. Luego ves el vídeo con los muchachos tocando desde sus casas y es algo muy bonito, mágico. Siendo con una orquesta sinfónica (de sobre 50 músicos), yo creo que el tema se reviste de algo muy particular”, narró, toda vez que dijo que lo más complejo para él fue el imaginar y crear la emoción y energía que sería interpretar el tema con los músicos de frente.