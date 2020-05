La actriz Jessica Alba ficha por Netflix para una película de acción

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Jessica Alba ha fichado por Netflix para producir y protagonizar una cinta de acción llamada “Trigger Warning”, en la que interpretará a una militar retirada.

La plataforma continuará así su apuesta por la acción después del éxito del reciente estreno de "Exctraction" con Chris Hemsworth, aseguraron este viernes medios de comunicación especializados que avanzan que los planes de la compañía contemplan iniciar una saga propia a partir del nuevo proyecto.

En “Trigger Warning”, Alba dará vida a una exmilitar retirada que en su proceso de reintegrarse en la sociedad hereda el bar de su abuelo, donde descubre que su muerte prematura no fue accidental.

La actriz volverá a los largometrajes después de protagonizar "L.A.'s Finest", una serie derivada de "Bad Boys" (Will Smith y Martin Lawrence).

Alba se hizo muy popular en papeles como "Sin City" (2005) o "Fantastic Four" (2005) pero después decidió relegar la interpretación a un segundo plano para centrarse en proyectos empresariales.

"No puedo no ser actriz porque es lo que siempre he sido, pero tampoco puedo deshacer el hecho de que he creado algo. Soy las dos cosas. Ambas son parte de mí", aseguró en una entrevista con Efe el año pasado.

Ahora volverá a los papeles de acción, dentro de la estrategia de Netflix por engrosar su catálogo de películas originales.

La compañía adquirió ésta misma semana otra película de superhéroes que protagonizarán Dwayne Johnson y Emily Blunt, titulada "Ball and Chain" y basada en un cómic del mismo nombre sobre un matrimonio con poderes extraordinarios.