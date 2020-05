Kim Kardashian desvela su secreto: ¿Cómo se pone los vestidos más ajustados?

Europa Press

Cuando Kim Kardashian llegó a la alfombra roja de la Gala Met del 2019, todos se preguntaron lo mismo: ¿cómo había conseguido enfundarse en ese vestido de Thierry Mugler, que imitaba el efecto mojado? Una pregunta que sin duda se ha repetido en muchas ocasiones tras la llegada de la influencer a cualquier evento, y es que si por algo se caracteriza la mujer de Kanye West es por sus apretados estilismos.

Pues ha sido la propia Kim quien ha desvelado el misterio, y es que a pesar de que en algunas ocasiones ha llegado incluso a embadurnarse de aceite, como hemos podido ver en su propio reality, 'Keep Up With The Kardashian', lo cierto es que su ropa interior tiene mucho que ver.

La empresaria ha encontrado en la faja a su mejor aliada y ha querido compartir su secreto con todas sus seguidores con una línea especial para su marca de ropa interior, Skims. En ella podemos encontrar fajas en todas sus formas y adaptándose a los diferentes tonos de piel de las mujeres, pero sobre todo pensadas para los estilismo más sexys y atrevidos y es que si algo han demostrado las hijas de Kriss Jenner es que las fajas ya no tienen nada que ver con las señoras mayores y que pueden ser sinónimo de elegancia y sensualidad.

Además, en la colección también están disponibles corpiños para marcar cintura o sujetadores para potenciar el pecho, así como las tiras para poder lucir un escote de escándalo sin necesidad de sujetador.