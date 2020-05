Andrés García se reencuentra con uno de sus hijos

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Tras las declaraciones de Andrés García de que estaba solo sufriendo el abandono de sus hijos, uno de ellos, Leonardo, compartió un video en sus redes sociales donde aparece acompañado del actor en Acapulco.

En el video se le ve a ambos sentados con sombreros y mascarillas puestas, mientras Leonardo señala que la laguna que tiene Andrés en Acapulco, será de él.

“Oye jefe, ¿puedo venir a esquiar aquí en tu laguna?”, pregunta Leonardo a lo que su padre contesta: “Claro que sí. Es tuya”.

Este reencuentro sorprendió a muchos internautas, quienes expresaron su emoción por verlos juntos y otros arremetieron contra Leonardo al acusarlo de ir a visitar a su padre solo para reclamar la herencia.

Se recuerda que en la entrevista que dio el famoso actor a la revista Tv Notas dijo que sus hijos ya no se preocupan por él a estas alturas del partido, aún menos sobre la pandemia de coronavirus que enfrenta el mundo entero.

“Tristemente los hijos no se acercan, no soy el único, es común que los hijos no le correspondan a sus padres; he hablado con amigos que tienen el mismo problema. Es triste que a esta edad los hijos no nos acompañen, pero así es esto y yo estoy bien", puntualizó.

Sin embargo, aunque sus hijos de sangre lo hayan olvidado, el actor explicó que la única persona que lo busca es su hijastro Andrecito, hijo de su expareja Margarita, a quien quiere como si llevara su sangre.

Debido a esta situación, el intérprete confesó que ya tiene listo su testamento y dejó entrever que su único heredero será Andrecito.