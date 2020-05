Nathalie Hazim “En cuarentena disfruto de las cosas simples dentro de mi casa”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

El tiempo ha si­do oro molido en la vida de la joven can­tautora Natha­lie Hazim, quien además de dedicarse a su carrera artís­tica trabaja en otras activi­dades productivas.

El ir y venir del ajetreo cotidiano la mantuvieron envuelta en una nebulosa de trabajo que le impedía disfrutar de las bondades que le ha brindado la vida.

Ahora, durante la cuaren­tena, ha continuado traba­jando desde su casa, en don­de en medio de la soledad ha conocido de la simpleza y ha disfrutado de detalles que, antes eran ajenos a ella.

Como muchos otros en el mundo el confinamiento la llevó a enfrentarse a rea­lizar las labores cotidianas del hogar que nunca había hecho, como prepararse sus alimentos, limpiar su casa y también tener tiempo para disfrutar cada rincón de su hogar.

“En medio del confina­miento me di cuenta que podía hacer muchas cosas, me di cuenta de lo disfru­table que es mi casa, nun­ca me había detenido tanto tiempo y ahora me disfruto cosas tan simples como la organización de los platos”, confiesa.

Nathalie tampoco tenía tiempo para su familia y amigos con quienes, ahora, saca momentos para con­versar por medio de video llamadas o la plataforma de Zoom. Pero lo más difícil para la artista ha sido el sen­tirse prisionera y el no saber lo que pueda pasar en el fu­turo, superado la pandemia del coronavirus Covid-19.

Pero mientras tanto el pa­sado viernes la artista lanzó su más reciente corte “Qué­date”, una canción que ha­bía escrito el año pasado y que tenía planificado su lanzamiento a principio de este 2020. “La canción es una especie de catarsis con la que se busca seguir ade­lante. Es un volcán de sen­timientos. Pedir a gritos que algo tan hermoso se quede con nosotros, en momentos que no sabemos si volvere­mos a aquello que solíamos ser. Un romance que se afe­rra a sobrevivir”, explicó so­bre el tema.

La crisis que trajo el coro­navirus paralizó, por el mo­mento, el lanzamiento del tema y la realización del vi­deo clip.

Pasaron los días y Na­thalie decidió continuar en marcha sus planes y gra­bó el video clip con todo el equipo de producción en lí­nea desde Argentina, mien­tras ella estaba en el país. “Este trabajo es una mues­tra que cuando se pone el empeño la creatividad bro­ta a su máximo nivel. Este material filmográfico se hi­zo cada quién desde sus ho­gares cumpliendo con las debidas medidas del confi­namiento”, explicó .