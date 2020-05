Actor dominicano Kevin Martínez celebra con orgullo su rol en "la maternidad"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

En 2011 el actor dominicano, conocido por la serie televisiva “Mortales” (Telemicro), anunció que se había concebido a una niña a través de gestación subrogada o como se conoce popularmente un vientre en alquiler. Su pequeña Angélica ya tenía un año y medio de nacida, y entendía de que era hora de que en su país se conociera su nuevo rol.

La noticia, contada en exclusiva para LISTIN DIARIO, provocó un gran revuelo. Incluso, programas de cadenas internacionales se interesaron por su historia, que formaba parte de otras similares a la de Ricky Martin, quien también anunciaba el nacimiento de sus gemelos Mateo y Valentino, la de Miguel Bosé y Elton John quienes también habían formado familia en igual condición.

En ese entonces Kevin se mantuvo firme, explicando y relatando el por qué y cómo decidió dar vida y formar una familia aunque no fuera la convencional o la establecida por la religión.

Hoy en muchos países del mundo celebran el Día de las Madres, y Kevin, quien reside en Estados Unidos, aprovechó la ocasión para compartir fotografías, junto a un conmovedor mensaje sobre su rol de padre y madre a la vez (lo que muchos denominan “mapa”).

“Cuando decidí convertirme en padre a través de la gestación subrogada, fueron muchas las dudas que invadieron mi mente. En un mundo en el que solemos ser crueles con lo que no entendemos, darle respuesta a interrogantes sin precedentes documentados parecía ser una tarea imposible, sin embargo, el amor que sentía por ese ser que aun ni siquiera existía fue más fuerte y me lancé muerto del miedo a la aventura, para darme cuenta 11 años después, de que cuando hacemos las cosas con amor hay muchas preguntas que nacen contestadas”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, quien recibió las felicitaciones de su seguidores.



Decisión

Kevin relató, para ese entonces, que la decisión llevó tomarla unos cuatro años y aunque sabe que será sometido a las críticas y al cuestionamiento por ser un “mapi” (mami y papi a la vez), esto no le inquietaba ya que la felicidad que le ha dado su pequeña no se compara con nada en el mundo, mas, estaba seguro que nada empañaría la felicidad y la experiencia inexplicable que ha vivido.

El actor estaba consciente de que su hija Angélica viviría en una sociedad más respetuosa y no la verían como una extraña por haber nacido de un vientre de alquiler.

“El mundo se irá adaptando a un nuevo modelo de familia, sé que la familia tradicional es muy importante, es el núcleo de la sociedad, pero esto no nos descalifica para educar hijos sanos”, expresó cuando daba a conocer la noticia.

Después de ser papá Kelvin ha cambiado su modo de vida. “Todas las decisiones que tomo ahora las pienso alrededor de si le podría convenir o no a mi hija. También su llegada me ha hecho saber que no soy un hombre tan guapo como creía, ahora siento miedo de que me pueda pasar algo, ya no tomo alcohol y me cuido mucho más porque el futuro de mi hija depende de mí”.

Aunque siempre deseó tener una hija, Kelvin no decidió el sexo, ya que en la fecundación llegaron dos niños: hembra y varón, pero solo sobrevivió la niña. “No me gustó el método de la elección del sexo porque cuando me dijeron como se hacía decidí que llegaran los dos. Pero Dios solo permitió uno solo”, conto. Angélica nació de cuatro libras y la recibió a los ocho días de nacida.