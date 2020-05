Cinco películas que predijeron el futuro

Pachico Tejada

Santo Domingo

Como todo arte, el cine es visionario. Es por eso que muchas películas, sobre todo de ciencia ficción, han sido proféticas, adelantándose a acontecimientos o planteando realidades futuras. Este género, aunque infravalorado por buena parte de la audiencia, que se queda en la espectacularidad de los efectos visuales, tiene implicaciones tan profundas como las preguntas de quién nos creó o la petición de una vida más larga ("Blade Runner", Ridley Scott, 1982) o el planteamiento de que nuestra vida es una ilusión controlada por "dioses" cibernéticos ("Matrix", Andy y Larry Wachowski, 1999).

Más allá de los aspectos tecnológicos que pudieran aparecer en algunos de estos filmes (el "beeper" de James Bond en "From Russia with Love", de 1963, las llamadas en video, como las de Skype de "2001: A space Odyssey", de 1968, o los artefactos de reconocimiento ocular y dactilar de "Back to the Future II", de 1989), colocamos en este listado cinco películas en cuyas historias se operen aspectos que hayan influenciado en la vida de la sociedad actual.

"Contagion"

La película más popular en tiempos de coronavirus es esta que dirigió Steven Soderbergh en 2011 y que plantea con mucha fidelidad lo que está viviendo la humanidad actualmente con la pandemia del Covid-19 cuando un virus amenaza el mundo.

"Le Voyage dans la Lune"

Basada en la novela de Julio Verne, el pionero del cine Georges Méliès dirigió este filme en 1902, llevando al hombre a la luna, 67 años antes de que Estados Unidos enviara a nuestro satelite al Apollo 11.

"The Truman Show"

Andrew Nicol escribió la historia de esta cinta que llevó a la pantalla en 1998 Peter Weir y en la que se adelantaba unos cuantos años a la llegada a la pantalla chica de los reality shows. En este filme, Jim Carrey interpreta a un hombre que ha sido criado en un estudio de grabación y cuya vida ha sido transmitida en directo a través de la televisión sin que él lo supiera.

"Gattaca"

Otra historia escrita también por Andrew Nicol, pero esta vez dirigida por el mismo, y que se predijo el descubrimiento del genoma humano, en un futuro en el que la manipulación genética hace que las persona sean practicamente perfectos.

"Enemy of the State"

Tony Scott, el fallecido hermano menor de Ridley Scott, al que también se hace mención en este escrito, llevó al cine esta historia en 1998 y en la que Will Smith interpreta a un hombre que es perseguido con dispositivos como el gps (Global Position System), que tanto es usado hoy para encontrar ubicaciones con presición

