Zoé Saldaña no olvida sus raíces y quiere volver a hacer cine en República Dominicana

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque tiene una gran carrera en Hollywood, con múltiples éxitos en su catálogo, la actriz de origen dominicano Zoé Saldaña manifestó su deseo de volver a hacer cine en Republica Dominicana, del cual solo guarda bonitas experiencias.

Mediante una entrevista con periodistas dominicanos a través de la plataforma Zoom, Zoé contó que, si no ha vuelto al cine, criollo no ha sido por falta de interés, sino de tiempo ya que cuando grabó la única película que ha hecho en el país, “La maldición del padre Cardona”, no ha parado de filmar una cinta detrás de otra.

“Quedé con tan buen gusto de haber trabajado en la República Dominicana que he querido volver siempre, pero dos años después de esa película hice 'Avatar' y en lo que la estaba terminando hice 'Star Trek', luego 'Colombiana', luego otras… Después me case y tuve tres niños, o sea ha pasado mucho en los últimos 15 años”, recordó la actriz entre risas.

Ante la pregunta de si se llevó una mala experiencia, la interprete negó y dijo que le encantaría regresar a las pantallas dominicanas: “Me encantaría y sería un sueño para mi poder tener más presencia en el cine dominicano y en la televisión”.

En ese sentido, dijo que le gustaría que el cine dominicano avance más y eso se puede lograr con el apoyo de inversionistas y pidió que el gobierno siga creando iniciativas y fondos donde de verdad le den apoyo al séptimo arte criollo como en otros países.

En cuanto a los roles que ha interpretado en la pantalla grande como en “Avatar”, “Avengers: Infinity War”, “Star Trek: en la oscuridad”, entre otros, la actriz de 41 años, reveló que los personajes fuertes son sus favoritos porque le encanta la ciencia ficción.

“Me encanta tanto la ciencia ficción que cada vez que recibo un libreto que está en el espacio me emociono y lo leo primero que otros libretos y tengo que recordarme que debo seguir amplificando mi portafolio”, expresó que es como una batalla de “hacer lo que quiero y hacer lo que debo”.

No se considera una celebridad

A pesar de ser una reconocida actriz y haber consolidado una gran carrera, Zoé siempre se ha mantenido conectada a tierra y ella misma explica que no se considera una celebridad, sino una artista y la palabra fama es algo que no va con ella y todavía no entiende.

“Para mí la fama no existe, lo que existe es la pasión con la que me despierto todos los días de formar parte del relato de una historia que impacte y le cambie la vida a una persona y hasta ahí llega mi relación con el cine”, expresó.

Asimismo, explicó que todo lo que conlleva después de terminar la grabación de una cinta, como los viajes, promoción, lujos y toda la parafernalia que involucra ese tipo de trabajo, es ahí “es cuando yo me siento que no pertenezco a ese mundo que es surreal y lo tomo día a día porque cuando llego a mi casa soy la hija de mi mamá, de mi papa, la hermana, la esposa, la madre… y lo último que pienso es que soy celebridad.

Saldaña fue una de las figuras que manifestó su apoyo a los jóvenes que en febrero se apostaron en la Plaza de la Bandera exigiendo respuestas a las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero, la cuales se interrumpieron por el fracaso del voto automatizado.

La actriz se refirió al tema y dijo: “Vi como el país se sintió afectado y reaccioné de acuerdo al apoyo que el país vocalmente quiso que es unificarse a que el gobierno siga buscando siempre la manera de como ejecutar sus leyes y sus eventos de una manera legal de que el sistema apoye a la mayoría”.

“Me encantaría hablar sobre ese tema cuando concierne cosas así de política es muy poco lo que entiendo y mucho lo que siento y por miedo que eso sea mal interpretado prefiero siempre ser parte de una cooperación más colectiva”, expresó Saldaña.

La famosa actriz, quien se ha mantenido ayudando a las personas mediante sus plataformas por la pandemia del coronavirus, reconoció que ha sido muy difícil e impactante para ella, pero que no puede recaer ni perder las esperanza ni el positivismo por sus hijos.

“La impotencia de una pandemia es algo demasiado grande es como tu verte nadando en el pacífico solita sin nada de tierra y la impotencia te sofoca, pero siendo madre no puedo perder la esperanza porque soy la que les da seguridad a mis hijos”, dijo.