Kim Kardashian, una bella serpiente

EFE

Madrid, España

Atrevida y rompedora, Kim Kardashian, que tiene un don especial para reinventarse se muestra, en esta ocasión, más radical y transgresora convirtiendo su melena en una atractiva piel de serpiente, una nueva imagen que acapara toda las miradas.



La empresaria, toda una impulsora de tendencias, que se atreve con estilismos minimalistas, sofisticados, sexis, futuristas o deportivos, también marca estilo en cuestiones de maquillaje y peluquería.



La "celebrity" ha publicado en su cuenta de Instagram, que tiene más de 168 millones de seguidores, una rompedora imagen con un nuevo estampado de serpiente en su cabello, a juego con sus uñas y el top que viste en la imagen.



Kim Kardashian muestra una melena que es como un pequeña obra de arte, creada por el estilista Chris Appleton, "probablemente uno de mis proyectos favoritos, el cabello con estampado de serpiente de @kimkardashian", ha publicado en su cuenta de Instagram.



A la empresaria no le da pereza ir a la peluquería. Pasa de un pelo negro azabache a uno platino o rosa empolvado en un suspiro, los tintes ni le impone ni le aterran, al contrario, siente pasión por las nuevas técnicas de coloración, a juzgar por los últimos resultados.



¿Cómo se consigue? Esta estampación se ha realizado con una técnica de pixelado que consiste en aclarar y oscurecer ciertas zonas del cabello logrando que la melena que se transforme en cada movimiento y con un aspecto de textura tridimensional.



Hace ya tiempo que se habla de la pixelmanía. Las mechas californianas han sido sustituidas por esta técnica creada en 2015 por los españoles Jose Luis Almendral, Marco Antonio Restrepo y Jorge Cáncer que fundaron X-presion, el primer estudio dedicado en exclusiva al I+D+i en peluquería.



Una idea que nació como un particular homenaje a la era digital que ha dado la vuelta al mundo gracias a Instagram. El efecto pixelado ha traspasado las redes sociales, convirtiéndose en el protagonista de las últimas colecciones de importantes firmas de productos capilares.



Una innovadora herramienta de coloración que logra una nueva dimensión capilar, jugando a la vez con el movimiento y transformando dichas texturas en la aparición del efecto pixel, un juego al que no se han podido resistir Kim Kardashian, convertida en una bella serpiente.