Ben Afflek: Pocas mujeres en su alma

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

El actor y pro­ductor de Ho­llywood Ben Affleck no ha sido tan muje­riego como muchos de sus colegas de Hollywood. Al parecer, se cuida de que no le rompan el corazón con frecuencia, aunque no ha podido evitar que al menos cuatro mujeres causen es­tragos en su vida, mientras comienza una nueva rela­ción con la actriz Ana de Ar­mas.

Gwyneth Paltrow, Jen­nifer López y Jennifer Gar­ner (de quien se separó en 2015) le anteceden en sus conquistas hasta marzo pa­sado cuando afamado actor de 47 años cayó a los pies de la actriz latina, Ana de Armas, de 32.

Los dos actores se han convertido en la pareja del momento en Hollywood, desde que oficializaron su relación se les ha visto ca­minar agarrados de manos por las calles de Los Ánge­les y aunque la pandemia no le permitido disfrutar de su amor en los lugares más exóticos del mundo, los dos pasan la mayor parte de tiempo en casa.

Los dos son un poco re­servados en cuanto a su vi­da privada se refiere, Ana de Armas decidió compartir un poquito de su felicidad al celebrar su cumpleaños nú­mero 32 junto al actor.

Con una linda decoración de globos y varias fotos de ellos abrazados, Ana agra­deció por los buenos de­seos de cumpleaños. Las fo­tos fueron publicadas en su cuenta de Instagram, rápi­damente sus seguidores no dudaron en responder con varios emojis de corazones.

Ella publicó un video jun­to a su amado, donde trata de romper una piñata. “Gra­cias a todos por los men­sajes de cumpleaños y de amor. Un brindis por otro año maravilloso”, escribió la actriz en la publicación. Y razón no le falta. Tanto a ni­vel personal como profesio­nal este 2020 es uno de los años más importantes en la vida nativa de La Habana.

En poco tiempo, la ca­rrera de Ana de Armas des­pegó en Hollywood, desde aparecer en la secuela de “Blade Runner 2049” con Harrison Ford.

ROLES

Chica Bond.

De Armas fue nominada a un Globo de Oro por “Puñales por la espalda” e incluso convertirse en la nueva chica Bond en “No Time To Die”.