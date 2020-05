“Perdí mi virginidad a los 14”: La confesión de Dwayne Johnson “La Roca” por sus 48 cumpleaños

El actor de cine Dwayne Johnson, también conocido como “La Roca” hizo fuertes confesiones sobre su vida privada, las cuales publicó en su cuenta oficial de Twitter, como una respuesta de las muchas felicitaciones que recibió por su cumpleaños número 48.

El famoso estadounidense se sinceró con sus más 14 millones de seguidores en la red social y reveló que perdió la virginidad a los 14 años.

Estos datos que compartió el actor de “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw” causaron revuelo superando los 94 mil me gusta. Fue el medio “Bleacher Reporter” que incitó a que la celebridad aclara las “dudas” sobre el inicio de su vida sexual, con todo y su peculiar sentido del humor.

Según “Bleacher Reporter”, “La Roca” fue detenido a los 13 años, luego fue obligado a abandonar Hawái, en el nuevo país se quedó con sólo 7 dólares en los bolsillos tras ser despedido de “Canadian Football League” (CFL); tiempo antes de debutar en la WWE fue luchador en los mercados de pulgas y ahora es un exitoso actor de cine.

“En realidad, fui arrestado a los 13 años, luego perdí mi virginidad a los 14 y luego me obligaron a abandonar Hawái. No por mis habilidades de “hula horizontal” sino porque no podíamos pagar el alquiler jajaja. Qué viaje y gracias por el amor. Manténganse saludables, mis amigos”, fue la respuesta del reconocido actor de Hollywood.

Dwayne Johnson nació un 2 de mayo de 1972, y celebridades de Hollywood como Chris Hemsworth, quien interpreta a “Thor” en las películas de Marvel Studios, le dedicó un “peculiar” y divertido mensaje de cumpleaños a través de sus redes sociales.

Actually, I was arrested at 13, then lost my virginity at 14 and then forced to leave Hawaii. * not because of my “horizontal hula” skills but because we couldn’t afford to pay rent lol. What a journey and thanks for the love.

Stay healthy, my friends https://t.co/WGZY9VRKaO