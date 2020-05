La guerra de Vin Diesel por la saga Fast and Furious

Europa Press

Madrid

Sin duda, la saga de Fast and Furious sigue muy viva gracias a la labor de Vin Diesel no sólo como protagonista, sino también como productor. Sin embargo, el Gremio de Productores de América (Producers Guild) se niega a considerarle como tal. Y el actor ha decidido denunciar la situación en las redes sociales, declarando la "guerra".

Según informa Variety, la Producers Guild of América se ha mostrado reacia a otorgarle a Diesel los privilegios de productor de la franquicia que ha ayudado a moldear, privándole así de algunas ventajas como bonos seleccionados o la participación en las categorías de producción de la temporada de premios. Y Diesel no está nada contento con la decisión.

"Es política del Producers Guild no hacer comentarios sobre arbitrajes individuales", dijo un portavoz a Variety. "El propósito de la Marca de Productores es proteger la integridad del crédito 'Producido por'. Un panel de productores experimentados revisa a los cineastas y el equipo clave para determinar quién realizó una parte importante de las funciones de producción en una película".

Esto quiere decir que, de forma anónima, los responsables de seleccionar a los nuevos integrantes del Gremio de Productores pueden "contactar con jefes creativos y de departamento (guionistas, decoradores, directores*) para obtener información confidencial" de hasta qué punto una estrella, en éste caso Diesel, ha participado activamente en la producción de un filme. Y parece que el equipo de Fast and Furious opina que la labor del actor dicta mucho de ser competente en ése ámbito.

Variety señala que algunos confidentes han asegurado que Diesel se comporta como una estrella y no como un auténtico productor, llegando tarde a algunos días de rodaje, un comportamiento que "cuesta tiempo y aumenta los presupuestos, dos de los mayores obstáculos de cualquier productor", tal y como explican en su informe.

Actualmente, los productores reconocidos de la saga Fast and Furious son Jeff Kirschenbaum, Samantha Vincent de One Race Films y el director Justin Lin. Pero a juzgar por sus comentarios en redes, no hay duda de que Diesel seguirá peleando por conseguir el reconocimiento en la producción.