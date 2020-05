María Angélica Ureña informa que ella y su esposo están libres de COVID-19

Redacción Entretenimiento

La comunicadora María Angélica Ureña informó que ella y su esposo, Cristian Moquete, están libre de COVID-19, luego de realizarse varias pruebas que dieron negativas.

“Yo estoy demasiado feliz de compartirle que Gracias a Dios mi esposo y yo estamos libres de COVID-19. La verdad es que nos hicieron varias pruebas y las dos últimas, la que nos hicimos hace un par de días y la que nos hicimos antes, también había arrojado negativo”, informó Ureña mediante un video colgado en su cuenta de Instagram.

Se recuerda que el pasado 23 de marzo la también dijo que dio positivo al COVID-19, mientras que su esposo estaba libre de la enfermedad, pero una semana después Mari Angelica informaba era todo lo contrario y se encontraba interno en el hospital Ramón de Lara, tras pasar una semana con algunos síntomas.

“Ustedes no lo sabían, pero hasta que mi esposo no estuviera estable no quería compartir por aquí que está interno desde el domingo en la noche (tenía una semana con fiebres altas y sin apetito) al parecer su resultado 'negativo' fue todo lo contrario”, escribió Ureña en las historias de su Instagram en ese momento.

La pareja salió de viaje el pasado 7 de marzo y visitaron Madrid y Marruecos, donde se estima que contrajeron la enfermedad, pero debido a la pandemia que azota al mundo completo tuvieron que interrumpir sus vacaciones.