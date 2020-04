Oficina de Alejandra Guzmán demandará a Frida Sofia y esta le responde: “La espero con ansias”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La oficina de la cantante Alejandra Guzmán en México interpondrá una demanda por difamación en contra de su hija, Frida Sofía, luego de que la joven asegurara que tiene años sin recibir ningún dinero por parte de su madre y que probablemente los trabajadores de la artista son los que se estaban quedando con ese capital, además que algunos de ellos daban drogas y alcohol a Guzmán.

De acuerdo con declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien dio a conocer en su programa de televisión “De Primera Mano”, que Alejandra emprenderá acciones legales en contra de su hija Frida Sofía por difamación.

“La oficina de Alejandra Guzmán México va a interponer una demanda por difamación en contra de Frida Sofía porque son muy graves las acusaciones”, comentó Infante.

La noticia no tardó en llegar a oídos de Frida Sofía, quien reaccionó molesta en las historias de su Instagram y junto al video donde se anuncia lo de la demanda en su contra escribió: “¡La espero con ansias! Difamación es cuando dices mentiras para joder la imagen de alguien… señor Guillermo (según el abogado) ¿De dónde te graduaste?”.

Las declaraciones del periodista llegan después de que la interprete de “Mi peor error” emitiera un comunicado en el que reveló que es mentira que sus representantes la mantenga intoxicada como dijo su hija y diera detalles de las cosas que todavía le paga.

La nota que inició todo

Todo comenzó cuando el lunes la revista TV Notas de México publicó que Guzmán le pasaba unos diez mil dólares al mes a su hija, además pagarle un seguro médico.

Frida negó la información, responsabilizando "al mánager de mi mamá para hacerme quedar como loca mantenida”.

Durante unas historias en su Instagram, la joven sostuvo que "mi mamá no me da un centavo desde que hice Playboy y si dicen otra cosa que enseñen pruebas". No obstante, aceptó que le regaló un apartamento.

Luego agregó: “Esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes y me tienen vigilada, que tengo seguro. Esta gente me canceló el seguro, ya lleva dos años y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, si no está enterada o si piensa que me está llegando el dinero está muy equivocada, yo no he recibido ni un centavo desde Playboy, desde los 23 años”.

Ante el escándalo, la intérprete de "Hacer el amor con otro" admitió que no le enviaba dinero a su hija, además de afirmar que se encuentra en sobriedad y negó que sus colaboradores tengan responsabilidad en el manejo económico de sus fondos.

“Nadie me duerme ni me da alcohol ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, afirmó Guzmán.