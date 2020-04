Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía reavivan su relación tóxica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Frida Sofía y Alejandra Guzmán están de nuevo en la primera plana de la farándula. Madre e hija vuelven a enfrentarse de cara al público en un capítulo más de esta historia amor-odio y que forma parte de una triste lista de amargas relaciones entre familiares.

La de ellas Alejandra Guzmán y la de Frida Sofía es una de las relaciones más tóxicas del mundo artístico latinoamericano. En estos últimos días la Guzmán y su hija han protagonizado una nueva batalla mediática.

Todo comenzó cuando el lunes la revista TV Notas de México publicó que Guzmán le pasaba unos diez mil dólares al mes a su hija, además pagarle un seguro médico.

Frida negó la información, responsabilizando "al mánager de mi mamá para hacerme quedar como loca mantenida”.

Durante unas historias en su Instagram, la joven sostuvo que "mi mamá no me da un centavo desde que hice Playboy y si dicen otra cosa que enseñen pruebas". No obstante, aceptó que le regaló un apartamento.

Luego agregó: “Esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes y me tienen vigilada, que tengo seguro. Esta gente me canceló el seguro, ya lleva dos años y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, si no está enterada o si piensa que me está llegando el dinero está muy equivocada, yo no he recibido ni un centavo desde Playboy, desde los 23 años”.

Ella insistió en que su madre se encuentra en manos "de estas dos ratas": Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde, quienes "se han encargado de hacerme m...".

En la publicación involucró a su madre en que sigue consumiendo drogas, como sugiere la publicaciónd e TV Notas.

También se refirió a su aborto inducido: "Me duele mucho haber abortado y lo digo, aunque le cuesta a mucha gente escucharlo, imaginen lo que me cuesta haber pasado por eso. Siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida".

Según ella, se lo produjo al ver la cercanía entre Alejandra Guzmán y Christian Estrada, el padre de la criatura y a quien se le relacionó sentimentalmente a la artista.

"Yo siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida. Pero después de ver varias ocasiones en las cuales mi mamá y Estrada compartieron juntos en hoteles y en situaciones muy raras, pues no pude. No pude", reveló Sofía.

Sobre el tema abundó: "Lo que sí sabe es que perdí a mi bebé, y digo que lo perdí porque, sí, me tomé una pastilla para ab@rtar, pero pónganse en mi lugar, ¿qué hubieran hecho si ven al padre de su supuesto hijo abrazado ahí, llevándole mariachi a tu mamá?".

+ Reacción de la cantante

Ante el escándalo, la intérprete de "Hacer el amor con otro" admitió que no le enviaba dinero a su hija, además de afirmar que se encuentra en sobriedad y negó que sus colaboradores tengan responsabilidad en el manejo económico de sus fondos.

“Nadie me duerme ni me da alcohol ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, afirmó Guzmán.

+ Antes

La pelea se arrecció a partir de finales del 2018 cuando Frida acusó a su madre de abusiva, manipuladora y loca, además de revelar que mantenía una relación con su ex novio Christian Estrada.

La cantante de rock salió defendiéndose y alegando que su hija padece un trastorno mental conocido como “Border Personality” (trastorno límite de la personalidad).

En julio del 2019 Frida publicó un comunicado disculpándose por todo lo que ha escrito, que le agradece a su madre por la ayuda económica y que va a trabajar en ella, pero que le molestaba que su madre siga mintiendo sobre ella.

Frida, quien nació el 13 de marzo de 1992 en México (tiene 28 años), es hija del empresario Pablo Moctezuma y es nieta del legendario actor Enrique Guzmán.