Instagram se convierte en el centro de las transmisiones de comunicadores dominicanos

Amelia Reyes

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Hay una ex­plosión de “en vivo” de Instagram, en Santo Domingo y Santiago, sobre todo. Esta modalidad se ha convertido en la nueva ten­dencia de comunicadores para abordar toda clase de temas, desde compartir co­sas personales hasta tuto­riales, mensajes de espe­ranza y conferencias sobre asuntos en específico.

Las figuras apelan a la lealdad y fidelidad de sus seguidores para mantener­se activos y vigentes duran­te esta cuarentena provoca­da por el coronavirus.

Los comunicadores han divido a la audiencia desde la intimidad de sus hoga­res mostrando menos po­ses que las acostumbradas a presentar en la televisión.

Algunas comparten su música (Tueska, Marcel, Covi Quintana, Isabel Val­dez...) o rutinas de ejer­cicios como Haidy Cruz o Pamela Sued que tiene un grupo de oración, pero la mayoría se enfoca en temas diversos de interés colecti­vo: salud, belleza, sexuali­dad, política y otras vertien­tes socioculturales.

El regreso de figuras

Los “live” incluso han traido a la pantalla a figu­ras que estaban fuera de los medios de comunicación, como Selinée Méndez.

La productora dio a co­nocer su espacio “Selinée Méndez Online”, convir­tiéndose en un regreso, esta vez de manera virtual, con entrevistas a través de Ins­tagram Live y el contenido es editado para su canal de YouTube.

“Siempre las personas me manifestaban su cari­ño y muchas de ellas me es­cribían en DM para pedir­me algún consejo de temas en específico y eso me lle­vó a la decisión de comen­zar a hacer cosas positivas y que dejaran algún mensaje a mis seguidores”, comentó Selinée a esta redactora.

Lo que inició con publica­ciones de recetas nutritivi­tas con sus hijos, y algunos temas de belleza junto a su madre, fue tomando forma de videos con logos, edición profesional y artes de pro­moción, planteándose con esto la posibilidad de hacer entrevistas más formales.

Al principio, cercanos le aconsejaron a Selinée que no siguiera con los “live” porque “De Cero a Diez”, que conducía el exponen­te urbano Don Miguelo es­taba arrasando a las 9:00 de la noche, hora en la cual ella decidió hacer el suyo. A esas comentarios no le hizo caso y estableció su nicho.

Como Selinée, muchos han incrementado su pre­sencia en Instagram y las nuevas formas de produ­cir contenidos, un reto pa­ra quienes apuestan a la co­municación como parte de su trabajo profesional y co­mo una salida a la crisis por el Covid-19.

En el último mes el nú­mero de “lives” de comu­nicadores se ha elevado en la franja horaria “prime ti­me” entre 6:00 de la tarde y 11:00 de la noche.

Aunque algunos tienen menos de mil personas co­nectadas, aunque en gran parte el rango de la audien­cia va desde los dos mil, cin­co mil, y por encima de los 10 y 15 mil, como es el caso de la comunicadora Paloma Almonte, quien con la en­trevista a la modelo y can­tante urbana Ana Carolina alcanzó más de 20 mil per­sonas en su transmisión.

Plataforma ideal

Las figuras públicas del país lucen cada día más convencidas de apegarse al tema de la comunicación digital, pero ya de manera más producida.

Un ejemplo de esto es la influencer y modelo Inarus Curvy, quien lanzó el seg­mento de entrevistas “Espí­ritu de Mujer”.

A través de la cuenta @inarus_curvy, ella abor­da temas de interés con di­versos especialistas como abogados, psicólogos, en­trenadores personales, nu­tricionistas, coach, estilistas de belleza, expertas en ma­quillaje y figuras de relevan­cia a nivel internacional

Una de las más seguidas es Yubelkis Peralta con “El Live de Yubi”, con más de 2 millones de seguidores.También Caroline Aquino, “Caroline On Live”, quien recién se estrenó con su ca­nal de YouTube.

En tanto, la comunicado­ra Sharmín Díaz a través de “Noche Bohemia” compar­te con artistas para que sus seguidores estén entrete­nidos. Nahiony Reyes hace “Nahiony en Vivo” .

Arisleyda Villalona (La Condesa) con su segmento “Hablemos de Todo” deba­te junto a especialista de di­ferentes áreas como, migra­ción, política y psicología; tópicos de interés para sus seguidores. Por igual, Ingrid Jorge y Jenny Blanco.

Tambien cantantes co­mo La Insuperable y Mar­tha Heredia tienen los “live” como su plataforma para intercambio con sus segui­dores. En la lista tampoco pueden faltar Violeta Ramí­rez, Laura Cárdenas (“Entre amigas live”) y otros conte­nidos más ligeros como los de Gabi Desangles, Magno­lia Kasse y Marola Guerre­ro.

LOS HOMBRES

Los activos. Los hombres también están activos e innovan­do en esta cuarenta. Por ejemplo, el comunica­dor santiaguero Fran­cisco Vásquez ha lanza­do “Con Francisco Li­ve”, con entrevistas a profesionales de diver­sas áreas. En Instagram también se encuentran a Juan Carlos Pichardo Jr, Bolívar, Ariel Santana, entre otros.