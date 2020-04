Cannes, la Mostra y San Sebastián se unen en un festival virtual en YouTube

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Los festivales de cine más importantes y prestigiosos del mundo, entre los que figuran el de Cannes, la Mostra de Venecia o el de San Sebastian, formarán parte de We Are One: A Global Film Festival, un evento virtual que ha organizado YouTube como solución de emergencia por el coronavirus.

A partir del 29 de mayo y durante diez días, esta iniciativa digital ofrecerá gratis y al público de todo el mundo una programación escogida por los festivales de cine de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia.

YouTube y Tribeca Enterprises, la organización detrás del Festival de Cine de Tribeca, son los máximos responsables de We Are One: A Global Film Festival, que recaudará fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones involucradas en la lucha contra el coronavirus.

"A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita sanarse en este momento", señaló este lunes en un comunicado Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises.

"We Are One: A Global Film Festival une a programadores, artistas y contadores de historias para entretener y reconfortar a las audiencias de todo el mundo. Al trabajar con nuestros extraordinarios socios y YouTube, esperamos que todos experimenten un poco de lo que hace que cada festival sea tan único y aprecien el arte y el poder del cine", añadió.

Por su parte, el director comercial de YouTube, Robert Kyncl, destacó que este será "un evento" como "nunca antes se había hecho".

"Estamos orgullosos de ser los anfitriones de este fantástico contenido, que es gratuito para los aficionados al cine de todo el mundo", agregó.

También mostraron su satisfacción los representantes del Festival de Cannes, uno de los numerosos certámenes de cine que se han visto afectados por la crisis global del coronavirus.

"Estamos orgullosos de unirnos a otros festivales para poner el foco en películas y talentos extraordinarios, permitiendo al público experimentar las maneras de narrar historias en todo el mundo y la personalidad artística de cada festival", aseguraron Pierre Lescure y Thierry Frémaux, que son el presidente y director del Festival de Cannes, respectivamente.

La pandemia ha obligado a cerrar las salas de cine de prácticamente todo el planeta, con consecuencias demoledoras para la industria, y ha puesto contra las cuerdas a los festivales más importantes del circuito internacional de la gran pantalla, que ahora barajan posibilidades entre la suspensión, la cancelación o apurar sus opciones hasta el final.

Por ejemplo, la Mostra de Venecia mantiene, por ahora, su intención de celebrarse en septiembre.

Pero Cannes, que tendría que haberse desarrollado en mayo, ha aplazado en varias ocasiones su evento de este año y tampoco se celebrará al menos durante junio o julio.