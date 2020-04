Prince Royce estrena el video de "Me robaste la vida"

Santo Domingo, RD

El cantante Prince Royce acaba de lanzar el video de "Me Robaste La Vida", canción que se desprende de su más reciente producción discográfica, el álbum doble "Alter Ego".

La artística y minimalista producción es parte de un cuerpo de trabajo filmado por el reconocido director Carlos Pérez que incluye videoclips para la mayoría de las canciones del álbum. Cada video, captura el estado de ánimo y la estética única de la canción. Como regalo especial para los fanáticos, Royce continuará lanzando los videos de las canciones de ALTER EGO cada dos semanas, según las van escogiendo sus fans a través de sus redes sociales.

"Alter Ego" debutó en febrero en el #1 en los listados de Billboard, "Top Latin Albums", "Latin Album Sales" y "Tropical Albums". Además, ya ha sido certificado Doble Platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos por sus altas ventas en los Estados Unidos y Puerto Rico. "Alter Ego" tuvo la semana debut más exitosa para un álbum latino desde abril 2019 y este ha sido el único álbum debut #1 en el listado Tropical Albums este año.

El más reciente sencillo del álbum "Carita de Inocente" ha estado en el puesto #1 del listado Tropical Airplay de Billboard por cinco semanas consecutivas sumándose a las otras canciones del doble álbum que han llegado al tope de los listados: "Morir Solo" también llegó al #1 en el listado Tropical Airplay de Billboard, su éxito 6x Platino "El Clavo" fue #1 en Latin Airplay y su sencillo 2x Platino “Adicto" feat. Marc Anthony se mantuvo en la posición #1 de Tropical Airplay por siete semanas consecutivas. Además, su colaboración con Manuel Turizo, “Cúrame”, ha sido certificada 2x Platino, llegó al #5 en el listado Global de YouTube y permaneció en el Top 5 del Global Viral chart de YouTube durante siete semanas, alcanzando la posición #3.

"Alter Ego" es el único álbum doble inédito lanzado por un artista latino en más de una década.

"Alter Ego" encapsula dos años de trabajo creativo y expresión musical que culmina en un fantástico laberinto de romance en sus diferentes formas de expresión. El álbum está compuesto por "Génesis" y "Enigma". En "Génesis" Royce amplía el sonido y las influencias que dieron inicio a su carrera, esta vez con conceptos y letras más maduras, y a la vez experimenta con elementos más tradicionales que cambian las canciones con interesantes colaboraciones. En "Enigma", Royce se sumerge en distintos mundos musicales con los cuales experimenta, se arriesga y evoluciona creando música más artística, innovadora y sin censura. El resultado es una obra maestra que representa lo mejor de esos dos mundos - una aventura musical resumida en un poderoso doble álbum (en español con algo de inglés) destinado a convertirse en un clásico. Todas las canciones del álbum vendrán acompañadas de un componente visual que se irán lanzando en el canal de YouTube del artista.

Prince Royce es finalista de los Premios Billboard 2020 en la categoría Artista Tropical del Año.

Acerca de Prince Royce:

En los últimos 10 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en una auténtica superestrella, con 18 número unos en la radio, 22 Premios Billboard de la Música Latina, 19 Premios lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 7 Latin AMAs y 13 nominaciones al Latin GRAMMY.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con cerca de 60 millones de seguidores en las redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en muchas de las sedes más prestigiosas de América Latina y los Estados Unidos. En febrero 2019 Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presenta en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a más de 55,000 personas a su concierto. Según Billboard, esta entre los diez artistas latinos con el mayor número de seguidores en TikTok.

Su más reciente producción discográfica, ALTER EGO (febrero 2020) debutó #1 en los listados de Billboard, "Top Latin Albums", "Latin Album Sales" y "Tropical Albums". Además, ALTER EGO ha sido certificado 2X Platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos por sus altas ventas en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Algunas de sus colaboraciones incluyen: Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko, y Maluma, entre otros. Prince Royce también ha comenzado a ganar territorio en su carrera como actor y co-protagonizó como Pedro en la transmisión musical de Fox Live "The Passion" en 2016 y como parte del elenco de la exitosa serie de Hulu, "East Los High". En el 2018, Royce tuvo una participación especial como estrella invitada en la película televisiva de Disney, "Elena of Avalor: Song of the Sirenas", en la que interpretó el personaje del Principe Marzel.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el "Día de Prince Royce" en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio, por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. Ha ingresado al Bronx Hall of Fame con una calle que lleva su nombre y corrió en el mundialmente conocido Maratón de la Ciudad de Nueva York para recaudar fondos y crear conciencia sobre la importancia de la educación en escuelas públicas y sobre enfermedades del riñón.

Billboard incluyó su álbum "Soy El Mismo" (2013) entre los 50 Mejores Albumes Latinos de la Década. Su auto-titulado álbum debut es #4 en el listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el listado Hot Latin Songs of the Decade, "Darte Un Beso", "Corazón Sin Cara" y "El Verdadero Amor Perdona" x Maná.