Luego de una pelea, la relación entre el actor Andrés García y Luis Miguel sigue rota

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor de origen dominicano Andrés García habló sobre su relación con Luis Miguel, la cual está rota a pesar de haber sido como familia tiempo atrás.

El pasado 19 de abril “El Sol de México” cumplió 50 años y preguntársele al actor si lo había felicitado este dijo que no: “No porque tuvimos un raspón ahí, hace como un año o dos, precisamente creo que por un cumpleaños que yo me molesté. Entonces ya no se comunicó conmigo, pero le deseo lo mejor”, explicó.

Sin embargo, el histrión solo le desea lo mejor al cantante: “Me da gusto que esté trabajando otra vez, me da gusto que ya solucionó algunos de sus problemas y le deseo de todo corazón que le vaya bien”.

En una entrevista con el programa “De Primera Mano”, García descartó que pudiera buscar al interprete de “La incondicional”, pero “si llegara a necesitarme yo lo ayudaría, si se deja ayudar”.

El actor naturalizado mexicano es conocido por decir las cosas como las piensa y hace un tiempo estalló en contra del cantante, a quien ayudó en sus primeros años en la música e incluso Luis Miguel se referia a este como “papá”.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero", comentó aquella vez al programa “Ventaneando”.

En esa ocasión, también aprovechó para recordarle a El Sol de México, que antes de que se convirtiera en una estrella, él ya lo era: "No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro. Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, dijo en aquella oportunidad.

Su Salud

Sobre su estado de salud, el actor de telenovelas como “El cuerpo del deseo” y “El privilegio de amar” dijo que sigue recuperándose de una operación de la columna que se sometió hace tres años, pero ha sido bastante lenta.

Antes caminaba con andadera y ahora con bastón. También ha dado algunos pasos sin bastón, pero siempre debe utilizar un apoyo.

García, quien pronto cumplirá 80 años, aseguró que la muerte es recurrente en su vida: “Lo pienso todos los días, a mi edad ya traes la muerte al lado. Y todos los días la pienso y pienso mucho en cómo voy a dar ese paso. Yo he estado en peligro de muerte. He hecho varios testamentos, tuve una operación de la espalda que fue de 12 horas, tuve leucemia y actualmente tengo anemia, una anemia muy severa”, reveló Andrés García con preocupación.