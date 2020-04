Fallece a los 35 años Derek Jones, guitarrista de Falling in Reverse

EFE

Madrid

El músico estadounidense Derek Jones, guitarrista y colíder de la banda Falling In Reverse, ha fallecido a los 35 años por causas que no han trascendido.

Su compañero de grupo, el vocalista Ronnie Radke, ha sido quien ha informado de esta muerte a través de su perfil oficial en Twitter.

Jones fue uno de los miembros originales de Falling in Reverse desde su fundación en Las Vegas en 2008, con Radke confinado en prisión.

"Nunca olvidaré cuando me recogiste a la salida de la cárcel en tu vieja furgoneta para empezar Falling in Reverse", rememora el cantante en su mensaje.

Aparte de él, Jones fue el único miembro que participó en la grabación de los cuatro discos del grupo: "The Drug in Me Is You" (2011), "Fashionably Late" (2013), "Just Like You" (2015) y "Coming Home" (2017).

La última actuación del guitarrista con el resto de Falling In Reverse tuvo lugar el pasado 3 de marzo en la localidad californiana de Sacramento.