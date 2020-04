Venom 2 tiene título oficial, pero retrasa su estreno

EP

Madrid, España

Venom: Let There Be Carnage será el título oficial de la secuela del spin-off de Spider-Man que volverá a estar protagonizado por Tom Hardy. La película, producida por Sony Pictures, también ha retrasado su fecha de estreno debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.

En un principio, la secuela de Venom, dirigida por Andy Serkis (El libro de la selva) tenía programada su llegada a los cines el 2 de octubre de este 2020. Pero Sony ha decidido, según informan los exhibidores, que finalmente el filme no verá la luz hasta el 25 de junio de 2021.

Además, se ha revelado el título oficial de la película, que será Venom: Let There Be Carnage, en referencia al personaje de Woody Harrelson, el asesino en serie Cletus Kasady que, tras entrar en contacto con un simbionte de origen extraterrestre, se convertira en Carnage (Matanza).

El actor ya apareció brevemente en la secuencia post-créditos de la primera película en la que el personaje de Tom Hardy, el periodista Eddie Brock, acude a la cárcel a entrevistar al asesino.

La película forma parte del spider-verso que está armando Sony Pictures con proyectos relacionados con Spider-Man, el personaje al que da vida Tom Holland y cuya presencia -al menos a modo de cameo- se da por segura en Venom 2.

En este mismo universo -que de momento no está vinculado con el de las películas de Marvel Studios- se encontrará también Morbius, el segundo spin-off de Spider-Man protagonizado por otro de los enemigos clásicos de Peter Parker que en este caso estará encarnado por Jared Leto. Una película que llegará a los cines en marzo de 2021. Spider-Man 3 tiene previsto su estreno en julio de 2021 y sí estará, como ya lo estuvieron sus dos entregas anteriores, dentro del Universo Marvel.