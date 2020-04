Teatro dominicano:Los actores piden protección económica del Estado ante crisis por el coronavirus

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Al teatro dominicano siempre se le llamó la cenicienta del arte por su posición de marginalidad ante las demás artes. En los últimos años, en el país, alcanzó un florecimiento en cuanto a la cantidad de salas, obras expuestas, experimentando, muchas de las puestas en escenas, una incuestionable calidad.

Sin embargo, al igual que todas las actividades en el mundo, la pandemia del Covid-19 se ha tragado la producción teatral, dejando en planes varios proyectos, incluyendo el tradicional Festival de Teatro 2020 (estaba a punto de iniciar) y abandonando a la intemperie a decenas de actores, productores, directores y trabajadores del teatro y, en el peor de los casos, sin ingresos económicos para sustentar sus vidas.

El pasado sábado se cerró el listado en el que debían inscribirse los trabajadores del arte que no devengan un ingreso fijo y que serán presentados en una propuesta, ante el ministro de cultura, Luis Eduardo Selman, para solicitarle al gobierno del presidente Danilo Medina, que los acoja en el programa de protección del Estado ante la crisis económica que ha provocado el coronavirus.

Director de Bellas Artes

El director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el actor Félix Germán, no ve una luz, inmediata, al final del túnel. Reconoció que luego que pase el peligro y de no encontrarse una vacuna para el Covid-19, pasarán muchos años ante que el teatro pueda recuperarse.

“En el tiempo que nos quede por recorrer para poder declararnos libre de la pandemia, la recuperación del teatro será lenta. La gente tendrá cuidado y miedo a las conglomeraciones. Volver al teatro tardará tiempo si no se masifica una vacuna”, vaticinó Germán.

En Bellas Artes fue estricto y antes que el gobierno llamara al confinamiento había cerrado las salsas y las escuelas de arte que integra la institución. Al igual que a todos a Germán le quedaron colgados varios proyectos. Estuvo a punto de firmar un contrato con una compañía italiana para la filmación de una producción suya, y el trabajo de actuación en otras películas que asegura ya no serán para el 2020.

“El arte está salvando al mundo”

La primera actriz María Castillo tenía, prácticamente, el año programado. En enero había iniciado los nuevos módulos de su Taller Permanente en el Teatro Nacional, ante la situación lo ha retomado de manera virtual. También había filmado un contrato para un programa de temporada, del cual ya se habían realizado las fotos de promoción.

Al contar al LISTÍN DIARIO sobre sus planes, en estos momentos hubiera estado en Europa. “Era un viaje muy anhelado que me llevaría todo este mes a Moscú, San Petersburgo y Madrid”. A parte de no realizar el viaje también se suma la pérdida de la inversión en dinero, el que no recuperó por completo.

“En junio, iniciaba el rodaje de una película pendiente, con el director Pinky Pintor. Y ya el resto del semestre un par de proyectos teatrales que no creo puedan realizarse este año”, relató. Castillo recordó que los artistas siempre han estado huérfanos frente al estado. “Es una constante que se mantiene por años. Ante las urgencias del país, el arte es relegado a un tercer plano y lo poco que se logre dependerá siempre de la voluntad de los mandatarios y de sus aficiones personales”, sostuvo.

Sin embargo, en estos momentos de crisis, recordó que es el arte lo que la gente está consumiendo masivamente. “El arte está salvando al mundo, de morir de desesperanza y aburrimiento. A la vez que cumple su papel de comunicar de manera más efectiva todo lo importante que hay que enseñar a la gente”.

Solidaridad para los teatristas

Igual que su homóloga María Castillo, Carlota Carretero espera que la solidaridad del estado llegue también al sector artístico y cultural, por la vía más expedita a los que necesiten el apoyo y reciban a tiempo hasta que la crisis sanitaria sea superada.

“Ojalá que los que no tienen ingresos fijos, que son los más, tengan acceso a una ayuda temporal o permanente, según el caso. Quizás es el momento de recibir beneficios por nuestros aportes independientes, pues nuestro sector paga impuestos como todos los demás, pero no tiene gran estabilidad laboral ya que la mayoría de nuestros proyectos son a corto plazo, y vulnerables ante un sin número de amenazas permanentes, en muchos casos incontrolables”, lamentó. También recordó que en muchos países hay programas oficiales y extraoficiales que garantizan salud y vivienda digna a sus artistas y gente de la cultura.

Por pura casualidad Carretero no se ha visto en la obligación de postergar algún proyecto ya que no tenía nada concreto para este año. “Estoy abierta a aprender la lección que este reposo me trae… Quizás es un momento oportuno para planificar, para escribir, para crear lo que ensayaremos y presentaremos después. Mientras, estamos como todos viviendo esta triste, pero aleccionadora experiencia”.

“Debemos seguir caminando”

Ante la dimensión de la catástrofe el productor Juancito Rodríguez ve vital, en estos momentos, la unión del gremio. Así será más fácil conseguir las ayudas necesarias para los desamparados del arte, y cuando todo vuelva a la normalidad seguir trabajando con más pasión.

También cree que en medio de la crisis pueden surgir nuevas alternativas para el teatro, al igual como lo han hecho otros artistas. Juancito dejó en carpeta varios proyectos.

“Celosamente Infiel, estrenaba el jueves 02 de abril hasta el sábado 04. Dos funciones de A $2.50 El Cuba Libre 20 y 21 de Marzo y Los Monólogos de la Vagina 27 y 28 de marzo” eran parte de sus proyectos recientes.