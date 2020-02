Rose McGowan critica duramente a Natalie Portman por su capa feminista de los Oscar

Agencias

Una de las protagonistas de los Oscar 2020 fue la actriz Natalie Portman, que combinó elegancia y activismo posando en la alfombra roja con un magnífico vestido y capa de Dior. En esta última pieza, la actriz israelí lució bordados los nombres de las directoras que, pese a presentar estupendos trabajos cinematográficos este año, no habían sido nominadas al Oscar.

Pese a ser un gesto muy alabado por la prensa y la opinión pública, esta protesta por la ausencia de directoras nominadas no ha sido del gusto de todos. Concretamente Rose McGowan, la protagonista de 'Embrujadas' y 'Planet Terror' ha cargado duramente contra la forma de hacer activismo de la israelí, considerándola "ofensiva".

"Considero que la forma de hacer activismo de Portman es profundamente ofensiva para aquellas de nosotras que estamos realmente trabajando [por la igualdad]", escribió McGowan en su perfil de Facebook. "No estoy diciendo esto con amargura, solo con disgusto. Solo busco que ella y otras actrices se impliquen en el camino", añadía la intérprete, haciendo referencia a que lo hagan con "más hechos".

McGowan destacó que Portman, como productora, no ha incentivado proyectos liderados por mujeres. "Hasta que tú y tus otras compañeras hagan algo de manera honesta, hagan el favor a todas de dejar colgadas capas de presuntas activistas, no quedan bien", criticó rotundamente.

"Natalie, solamente has trabajado con dos directoras en tu amplia carrera y una de ellas eras tú. Tienes una compañía que ha producido solo un proyecto liderado por una directora: el tuyo. Eres parte del problema. El falso apoyo a las mujeres es el problema", criticó duramente.

Entre los últimos trabajos de la protagonista de 'Cisne negro' y 'Jackie' que han sido dirigidos por mujeres están la cinta francesa 'Planetarium', dirigida por Rebecca Zlotowski y 'Una historia de amor y oscuridad', que realizó la propia actriz.

Sin embargo, McGowan ha omitido anteriores trabajos de Portman que también han estado liderados por mujeres cineastas como el corto 'Illusions and Mirrors', de la artista iraní Shirin Neshat, o el fragmento que protagonizó de 'New York, I Love You', que dirigió Mira Nair, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia por 'La boda del monzón' en 2001.