Brad Pitt se retira... temporalmente

La noche del 9 de febrero fue sin duda una de las más importantes en la carrera de Brad Pitt. El actor se hizo con su primer Oscar por su interpretación en Érase una vez en... Hollywood, dejando claro que está en uno de los mejores momentos de su trayectoria. Sin embargo, lejos de aprovechar el tirón, Pitt tiene otros planes tras su victoria.

Después de que la prensa le preguntara en varias ocasiones si estaba teniendo "el mejor momento de su vida ahora", Pitt lo aclaró. "Espero que no. Espero que me pasen otras cosas. Pero ha sido realmente especial. Y de nuevo, es una industria que amo, y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas", señaló.

El intérprete no especificó qué otras cosas hará a partir de ahora pero se despide tras haber cumplido con un gran año en el plano profesional. En 2019 no solo trabajó con Quentin Tarantino sino que también protagonizó Ad Astra. Por el momento no tiene ningún papel en el horizonte y también ha dejado de lado su faceta como productor.

Antes de hacerse con el Oscar al mejor actor de reparto Pitt ya recogió un premio de la Academia en calidad de productor por 12 años de esclavitud. Como actor ha estado nominado anteriormente en tres ocasiones por Moneyball, El curioso caso de Benjamin Button y Doce monos. Esta temporada también se ha llevado el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores.