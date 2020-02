A 15 años de haber ganado “Código Fama internacional”, Elizabeth Suárez confiesa que no recibió ningún premio y cuenta cómo es su vida ahora

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Con tan solo 13 años en el 2005 Elizabeth Suárez ganó el reality mexicano Código Fama en su primera y única edición Internacional, pero la chica que llenó de alegría y orgullo a República Dominicana nunca recibió nada de lo que le había prometido la empresa Televisa.

La joven oriunda de Bonao resaltó en la referida competencia de canto alzándose con el Código Diamante ante representantes de 20 países con edades entre los siete y 13 años.

Los premios que se le otorgarían a Elizabeth eran, participar en una telenovela de Televisa, una gira por los países participantes en Código Fama Internacional, así como con un fideicomiso vitalicio. Sin embargo todos estos premios no se materializaron.

Hoy con 28 años, Elizabeth cuenta que después de seis meses preparándose para en la actuación, tratando de modificar su acento, aprendiendo portugués, levantándose a tempranas horas del día, acostándose tarde y a tan solo a una semana de empezar la grabación del proyecto infantil, la productora Rosy Ocampo le dijo a su madre que la telenovela no podría llevarse a cabo debido a que la división de Televisa Niños habría quebrado.

Al momento que Ocampo le informa que le darían una indemnización para que Elizabeth y su madre, quien la acompaño a México, regresaran al país la joven cuenta que “se me fue la vida. Mami y yo duramos una semana llorando”.

En una entrevista realizada por el portal en YouTube, “Más allá de las redes” conducido por Vladimir Jáquez, la cantante cuenta que tenía emociones encontradas porque quería regresar a República Dominicana para estar con su familia sobre todo con su padre a quien siempre ha sido muy apegada, pero también llegó con “los sueños rotos”.

Con resignación dijo que los mexicanos no tuvieron la culpa, ni la Rosy Ocampo: “Simplemente fue que la productora cayó. Las cosas solo Dios sabe por qué la hace”, manifestó Suarez.

Aparte de la telenovela no realizada, la gira por los 20 países quedó cancelada y la beca con la que estudiaría la carrera que quisiera en país que deseara nunca llegó a sus manos.

Hasta el momento Elizabeth no sabe por qué Televisa no le cumplió con todo lo demás.

Cuando regresó al país tenía 15 años, con un año perdido de estudios, pero no dejó que las circunstancia la apagaran y empezó a hacer lo que le gusta, a cantar realizando conciertos junto a su hermano como su manager.

La niña que cautivó a toda una audiencia las canciones “Vuelve” y “Un mundo mejor”, de la autoría y arreglos de Amaury Sánchez, expresó que ya estando en su tierra no sufrió tanto lo que pasó con sus sueños, porque recibió mucho amor de su familia.

Aunque al principio intentaron demandar a la empresa mexicana, Elizabeth le comunicó a sus padres que desistieran de la idea porque “los planes que Dios me tiene a mí son muy grandes y no quiero que eso influya a yo cerrarme las puertas en México, porque México es un trampolín mundial. Yo sé que si yo voy a Televisa mañana a mi reciben con los brazos abierto porque yo no quise demandar en ningún momento”.

Aislado lo de Televisa, Elizabeth pasa por otra prueba y es que firmó con la disquera Sony Music BMG y por tres años no pudo cantar públicamente temiendo una demanda, pero tampoco la empresa trabajó con ella ni le hizo ningún disco.

Sin embargo, no se dio por vencida y luego de que el plazo se cumplió inició el proyecto “Grupo Suarez”, una orquesta unto a sus hermanos que iniciaron cantando en bares. Tiempo después empezó su proyecto como solista.

Actualmente continúa cantando con su banda, interpretando distintos tipos de géneros enfocado en música tropical.

Con alegría Elizabeth habla de su familia y sus dos retoños, una niña de cinco años y un bebé de dos. Su sueños es emprender nuevamente como solista y volver a sus orígenes en la balada pop.