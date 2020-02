Crudo y emotivo discurso de Joaquin Phoenix en Óscar: "Creemos tener derecho a inseminar a una vaca y quitarle su cría"

EUROPA PRESS

Los Ángeles, EE.UU.

Siguiendo con la tónica de toda la temporada de premios, Joaquin Phoenix ofreció el discurso más reivindicativo y comprometido en los Oscar 2020 tras ganar el galardón al mejor actor por 'Joker'. El intérprete ha defendido la protección del medio ambiente, de los derechos de los animales y también ha recordado las luchas sociales de diferentes minorías.

"Me siento muy agradecido en este instante. No siento que esté siendo reconocido más que ninguno de mis compañeros nominados, como tampoco de nadie que esté presente en la sala, porque compartimos el mismo amor al séptimo arte. Y esta forma de expresión artística me ha dado una vida extraordinaria. No sé dónde estaría sin ella", comenzó su intervención el actor nacido en Puerto Rico.

"Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas [de la industria] es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a aquellos que no la tienen. He estado pensando en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad", continuó Phoenix para luego hacer una llamada a la unidad: "Creo que hay momentos en los que sentimos que estamos luchando por causas distintas".

"Sin embargo, veo aspectos en común, al estar hablando de desigualdad de género, de racismo, de derechos para el colectivo LGBT, de los derechos de los indígenas, de los derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia, de luchar contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, una etnia, un sexo o una especie tenga el derecho de dominar, controlar, manipular y explotar con total impunidad", agrega.

"Considero que, como sociedad, nos hemos desconectado demasiado de la naturaleza. En gran parte, nosotros mismos somos culpables de esa visión egocéntrica que tenemos, pensando que somos el centro del universo. Nos aprovechamos de la naturaleza y exprimimos sus recursos hasta agotarlos", explica.

"Pensamos que tenemos derecho de inseminar artificialmente a una vaca y que cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que está pensada para su ternero y la servimos en café o cereales", detalla.

"Nos asusta el concepto de cambio personal, porque creemos que tendremos que sacrificar algo, renunciar a algo, pero los seres humanos en nuestros mejores momentos podemos ser creativos e imaginativos, podemos desarrollar y fomentar sistemas de cambio que beneficien a todos y al medio ambiente", comenta.

El intérprete también fue autocrítico y se mostró receloso de la cultura de la cancelación. "He sido un sinvergüenza toda mi vida, también alguien egoísta y, en algunos momentos, cruel, alguien con el que era difícil trabajar. Estoy tremendamente agradecido porque muchos de los que estáis aquí me disteis una segunda oportunidad. Ese es nuestro mejor momento: cuando nos apoyamos entre nosotros".

"No cuando nos cancelamos por nuestros errores del pasado, sino cuando nos ayudamos entre nosotros a crecer. Cuando hay educación, es posible guiarnos hasta la redención", añade.

Finalmente, el actor de 'Joker' citaba a su hermano, el fallecido River Phoenix. "Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra, corre al rescate con amor y así vendrá la paz", dijo el intérprete, visiblemente emocionado.