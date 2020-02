Anuel AA: “Con todo el respeto del mundo... Yo soy el mejor reguetonero y trapero vivo”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Anuel AA está en uno de los mejores momentos de su vida personal y de su carrera y el cantante no deja de presumirlo por los cuatros vientos. Es que el “Bebecito” no necesita que nadie le diga que es el “mejor” reguetonero y trapero, él mismo lo hace y no le importa los comentarios de los demás.

El novio de Karol G, volvió a generar controversia en sus redes sociales con un mensaje que muchos de sus más de 20 millones de seguidores comparten.

“Con todo el respeto del mundo (Yankee, Don Omar y Tego) eran los mejores artistas del reggaetón pero con el tiempo Yankee demostró ser el líder del género urbano!!!!!!! Yo no quiero ser como Yankee pero mi meta es seguirle los pasos y un día poder ser el líder del movimiento urbano!!!!!!!! Yo soy el mejor REGGAETONERO Y TRAPERO VIVO!!!!!!!! EL TIEMPO ME VA DAR LA RAZÓN!!!!!!!”, escribió el cantante en la publicación que ha generado más de 11 mil comentarios.

Esta no ha sido la primera vez que el puertorriqueño se autoproclama “El mejor reguetonero vivo”, pero cada vez que lo hace, sus publicaciones se llenan de comentarios a favor y en contra.

El intérprete de “Secreto” no se cohíbe a la hora de llenarse de halagos y mostrar sus pertenecías en las redes sociales, eso provoca que aunque el se denomine “humilde” muchas personas crean todo lo contrario.

Anuel sigue disfrutando del éxito de “Me Gusta”, la canción que presentó junto a Shakira, luego lanzó “Medusa”, una colaboración con J Balvin y Jhay Cortez y el pasado viernes salió “KEII” su tema en solitario que ya cuenta con 15 millones de visitas en YouTube.