“La Guerra de los Sexos” inicia el próximo domingo 23 de febrero a las 7 de la noche

Ya tenemos fecha, el domingo 23 de febrero regresa @laguerradelossexosrd Por @telesistema11rd a las 7:00pm Quien lo diría ue después de 10 años ,el programa de variedades más importante y más difundido de la historia de la tv #venezolana regresaria. Que suerte poder reencontrarme con uds a través de este formato. Primero en #republicadominicana y después a conquistar fronteras con esta #guerradelossexos2020