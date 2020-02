Amelia Vega recibe reconocimiento en Washington por parte del congresista Adriano Espaillat

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La exMiss Universo Amelia Vega sigue poniendo en alto la bandera dominicana al ser reconocida en Washinton, DC, por el congresista Adriano Espaillat en el evento anual “Dominicans on The Hill 2020 (Dominicanos en el Capitolio)”.

También la modelo dominicana está celebrando que su primer libro “Un día en la vida de Pichín” entró a la biblioteca del Congreso.

“¡Que día tan memorable! Gracias al Representante Adriano Espaillat por el reconocimiento e invitación a formar parte de este panel tan maravilloso el día de hoy. Gracias por la distinción. Hoy entró “Un día en la vida de Pichín” a la Biblioteca del Congreso. Un sueño hecho realidad. Gracias mil a la Embajadora Robin Bernstein a quien por igual aprecio por haber sido parte de este momento”, escribió la beldad dominicana en su cuenta de Instagram acompañando el mensaje con varias imágenes de su visita a Washington.

La actividad que organiza y convoca el representante dominicano en el senado por el Distrito 31 de Nueva York, tuvo lugar ayer viernes en la capital estadounidense, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Dominicana que se celebra cada año en febrero.

La distinción destaca la labor altruista de Amelia Vega, el empoderamiento de las mujeres y niños y su apoyo a los niños que padecen cáncer, cuyas ventas del libro han beneficiado a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI).

El evento también contó con la participación de celebridades y figuras dominicanas, como el locutor sancristobalense, Brea Frank. La embajadora de Estados Unidos en el país, Robin S. Bernstein, fue oradora principal de la actividad.

“Le quiero dar tantas gracias a un ser que me dejó tan inspirada, Adriano Espaillat. Gracias por tanto detalle. Conocí a personas que admiro mucho, que nos representan en otras áreas. Agradezco a nuestra embajadora Robin S. Bernstein. Algo muy especial es que el libro “Un día en la vida de Pichín” ¡entró a la Biblioteca del Congreso! La emoción me abruma. Fue un día tan hermoso que me va a tomar días digerirlo”, expresó Amelia a través de las historias de Instagram.

“Un día en la vida de Pichín”, relata las aventuras de su personaje principal (Pichín), promoviendo los valores y la importancia de la familia. Una hermosa lectura para los más pequeños de la casa, la cual fue ilustrada por la artista dominico-española Taina Almodóvar.