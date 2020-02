Romeo Santos hace homenaje a Kobe Bryant en The Forum

Los Ángeles

El bachatero Romeo Santos hizo una interrupción durante una presentación para hacer un homenaje al basquetbolista, Kobe Bryant, la hija de este y otras 7 personas que murieron en el accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

Santos salió al escenario vistiendo una camiseta de los Lakers con los números que representan a Bryant, y dijo que las leyendas viven para siempre, al referirse a Bryant.

“Leí en un lugar que los héroes tienen sus temporadas, que vienen y van, y luego sigue una frase que las leyendas nunca mueren. Me puse esta camisa respetuosamente en honor de esta leyenda, que Dios lo tenga en la gloria, a él y a su hermosa niña y a todas las victimas que pasaron por esa tragedia lamentablemente. We Love You Kobe!”, expresó el intérprete de "Cancioncitas de Amor".

El homenaje fue hecho en el primero de los cuatro conciertos consecutivos a celebrarse en The Forum de los Angeles, California, en el que se reencuentra el grupo Aventura.