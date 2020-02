Exmarido de JLo desata polémica tras duros comentarios sobre el show de la artista en el Super Bowl

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Fueron muchos los comentarios sobre la actuación de las estrellas latinas Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl LIV, pero uno que sorprendió fue el de el primer esposo de JLo, Ojani Noa, quien al igual que millones de personas estuvo pendiente del show que ofrecieron el Hard Rock Stadium, Miami.

El excamarero colgó una fotografía en su cuenta de Instagram del espectáculo solo de la colombiana y la etiquetó en la publicación. Sin embargo esto no pasó desapercibido para los internautas que de inmediato empezaron a comentar y preguntarse por qué ignoró a La Diva del Bronx en vez de apoyarla.

Uno de los cometarios, de los tantos que respondió, fue el que le hizo una seguidora que dice: “¿Qué se siente ver triunfar a tu ex?” a lo que el actor respondió, “Nada”.

Otro mensaje similar dice: “Ojani, deberías apoyar más a JLo, tan bonita pareja que fueron” y el contestó, “Hahaha… que se apoye ella sola”.

La artista y Noa se casaron se casaron en febrero del 1997 y un año después se divorciaron, pero en el 2016 el cubanoamericano sorprendió a todos al decir en una entrevista que todavía estaba intentando olvidar al amor de su vida, Jennifer López y que guardaba bonitos recuerdos de su romance con ella.

Con sus recientes comentarios, tal parece que aún no lo ha hecho y que todo lo contrario, le guarda un poco de rencor.

Ante la insistencia de sus seguidores de que estaba dolido porque la intérprete de “El anillo” lo dejó, No expresó “esa mujer no dejó a nadie”, dando a entender que fue él quien terminó la relación.

La afilada reacción del exesposo de la Diva no se quedó ahí y en un extenso comentario finalizó diciendo que en ningún momento dijo nada negativo de esa “señora” que para él está en el olvido.

“Esa mujer a mí no me ha dado nada, ni apoyo, ni nada, al contrario yo fui el que por muchos años estuvo ahí, en las buenas y en las malas, poniendo mi vida y mi carrera en espera por apoyarla. Hasta que alcanza la fama y fortuna, en ese momento todo cambió, no por mí. Pero eso no se dice, eso no lo comentan muchos de ustedes”, arremetió contra los seguidores.

Cabe destacar que hace algunos años el también chef y la actriz de 50 años se enfrentaron en los tribunales por unos videos sexuales que supuestamente Noa estaba enviando a distintas personas del mundo cinematográfico, para realizar un documental.

Aunque en su momento el ex de la cantante dijo que esas informaciones eran falsa y que él solo quería utilizar los videos que tenía con JLo de un bonito viaje, pero que no eran sexuales.