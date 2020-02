Extraña que Rochy pidiera dinero de manera pública

Santo Domingo, RD

El exponente urbano Rochy RD publicó un video en su cuenta de Instagram en el que confesó estar pasando por una recaída emocional y pidió ayuda económica, ya que asegura no está consiguiendo dinero para sus gastos médicos.

Sin embargo, en fuentes urbanas se habla que esa necesidad económica no es real porque Santiago Matías, Nelson Javier y otros colegas se han encargado de solventar la hospitalización y los medicamentos.

“Todo el que me pueda traer algo se le va a aceptar”, pidió Aderly Ramirez Oviedo, su nombre real. Luego agregó: “Estoy sanando bien, “gracias a Dios, pero no estoy consiguiendo dinero y eso me está torturando la mente porque no sé cómo cubrir los gastos y estoy gastando mucho dinero todos los días...”.

En el video compartido (luego eliminado), el rapero publicó su número de cuenta para quienes deseen ayudarlo. Una de esas personas fue “El Papá del rap”, El Lápiz Conciente, quien anunció que le transfirió la suma de 100 mil pesos.

El clip ha sido tema en las redes sociales y muchos recordaron la polémica foto que días antes publicó Rochy mostrando dinero.

Rochy RD se encuentra en recuperación luego de que el 20 de enero sufriera un aparotoso accidente de tránsito en Navarrete.