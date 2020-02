“1917” al Óscar: Críticos dominicanos consideran que el drama bélico de Sam Mendes ganará

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La entrega número 92 del premio Oscar es este domingo 9 y los críticos de cine dominicanos tienen sus predicciones sobre lo que sucederá esa noche.

Además, se ha invitado a que comenten cuáles son sus favoritas, más allá de lo que entiendan que hará la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que tiene un criterio diferente a los que escriben de cine en el país.

Esto porque muy pocas veces la crítica, no solo la local, está de acuerdo con las elegidas al fin para llevarse el máximo premio de la noche más glamurosa del cine mundial.

Nueve producciones compiten por el galardón a la Mejor película. “El Irlandés” (The Irishman, de Martin Scorsese); “1917” (de Sam Mendes); “Guasón” (Joker, de Todd Phillips); “Mujercitas” (Little Women, de Greta Gerwig); “Había una vez en Hollywood” (Once Upon a Time ...in Hollywood, de Quentin Tarantino); “Parásitos” (Gisaengchung, de Bong Joon-ho); “Contra lo imposible” (Ford v Ferrari, de James Mangold); “Historia de un matrimonio” (Marriage Story, de Noah Baumbach) y “Jojo Rabbit” (de Taika Waititi) son las que están en esta competencia.

Entre estas las de Baumbach y Scorsese pertenecen a Netflix.

Las predicciones

Una constante en las opiniones de los comentaristas de cine que fueron entrevistados para este escrito es que la ganadora será “1917”, drama bélico de la Primera Guerra Mundial en la que Mendes (“Belleza americana”, 1999, “Spectre”, 2015) narra la historia de dos soldados británicos, que tienen la misión de entregar un mensaje que cancelaría un ataque contra las fuerzas alemanas.

“Considero que la que va a ganar es 1917, por su proeza técnica, además de la historia y como está narrada”, comenta Félix Manuel Lora, presidente de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, periodista escritor y profesor universitario.

Pero aunque entienda que esto es lo que va a suceder la noche del domingo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California, su gusto lo lleva a preferir “Había una vez en Hollywood” para este premio. “Porque hace una radiografia de esa década de los años 60 en Los Ángeles con relación a la industria, y todos esos guiños cinematográficos de la cultura pop en Estados Unidos que hace Tarantino”, dice Lora, quien escribe en Acento y comenta sobre cine en el programa “El despertador”, de Noticias SIN.

Igual piensan José D¥ Laura, Humberto Almonte y Rubén Peralta Rigaud, aunque este último tiene una idea diferente que se explicará más adelante.

D`Laura considera que “El irlandés”, una nueva exploración al mundo de la mafia, esta vez a través de los ojos de Frank Sheeran, mejor conocido por el nombre, es la mejor película que se hizo en Estados Unidos el año pasado. “Desde hace unos meses hay un boicot abierto a las producciones de Netflix. Después de “Roma” no quieren más sorpresas”, dice D¥Laura, quien escribe en el periódico La información, de Santiago de los Caballeros.

Almonte también prefiere a las películas de Tarantino (“Pulp Fiction”, 1994, “Django Unchained”, 2012) y Scorsese (“Taxi Driver”, 1976, “The Wolf of Wall Street”, 2014), ya que a su juicio cuentan con una mejor dirección, un mejor guion, mejores actuaciones y mejor atmósfera. “No dije que son perfectas ni obras maestras, pero están muy bien hechas. “Parásitos” debería ganar también pero eso es mas difícil”, sostiene Almonte, quien escribe para Revista Diaria.

Extremo diferente

Otro que menciona la película de Bong Joon-ho (“Snowpiercer”, 2013, “Okja”, 2017) es Peralta Rigaud, quien aunque por un lado considera como los demás que la ganadora será “1917”, se arriesga un poco más. “Me la voy a jugar, me voy con Parásitos”, dice Peralta, quien escribe para su portal cocalecas.net y LISTÍN DIARIO.

Entiende que de ganar la cinta surcoreana que muestra dos clases sociales en dos familias cuyas vidas se entrelazan, rompería muchas cosas en Hollywood y habría un antes y un después en el cine internacional.

Peralta confía en que el peso de la opinión de los nuevos miembros de la Academia, muchos de los cuales son, según explica, de origen latino.

NOMINACIONES.

“1917”.

Tiene 10 nominaciones incluyendo Mejor guion original (Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns).

“El irlandés”.

10 nominaciones entre ellas dos a Mejor actor de reparto para Joe Pesci y Al Pacino.

“Había una vez en Hollywood”.

Tiene 10 nominaciones entre ellas Mejor actor (Leonardo DiCaprio) y Mejor actor de reparto (Brad Pitt).

“Parásitos”.

Tiene seis nominaciones entre ellas Mejor guion original (Bong Joon-ho y Jin Won Han) y Mejor película internacional.