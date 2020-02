Rochy RD confiesa estar pasando por una recaída y solicita ayuda económica

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las últimas semanas el exponente urbano Rochy RD ha sido tendencia, debido al aparatoso accidente que sufrió del cual se salvó de “milagro”, luego publicó en sus redes sociales una controversial foto mostrando una gran suma de dinero en efectivo, pero este martes publicó un video en vivo en su cuenta de Instagram para pedir ayuda económica, ya que asegura no está consiguiendo dinero.

“Todo el que me pueda traer algo se le va a aceptar”, pidió Aderly Ramirez Oviedo, nombre de pila de Rochy RD.

"Estoy teniendo recaída de día, me pongo triste, no por la enfermedad, sino que me pongo triste. Yo estoy sanando bien, gracias a Dios, pero no estoy consiguiendo dinero y eso me está torturando la mente porque no sé cómo cubrir los gastos y estoy gastando mucho dinero todos los días…”, dice en el video que posteriormente eliminó de su cuenta, pero fue guardado por varios usuarios.

En el mismo video, el rapero publicó su número de cuenta para quienes deseen ayudarlo. Una de esas personas fue “El Papá del rap”, El Lápiz Conciente, quien le transfirió la suma de cien mil pesos a Rochy. Así lo confirmaron ambos exponentes urbanos en sus respectivos perfiles.

El clip que rápidamente se hizo viral, ha sido tema en las redes sociales y muchos recordaron la polémica foto que días antes publicó Rochy mostrando dinero.

Sobre esta fotografía, Santiago Matías “Alofoke”, dijo que la imagen corresponde a un video de Myke Tower.

También el mismo locutor dijo que el intérprete de “Trucho” necesita ayuda, pero no económica, ya que está sufriendo de depresión y ansiedad.

Alofoke manifestó que se sorprendió cuando vio el video porque él, de manera personal, asegura que Rochy no necesita dinero.

“Rochy no necesita ayuda económica para sustentar su recuperación. No necesitaba hacer eso (el video) y yo me siento muy defraudado, me siento muy mal por eso”, dijo el empresario en el programa “Alofoke Radio Show”.