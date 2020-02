Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano también presentarán en los Óscar

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano completarán la lista de presentadores de la gala de los Óscar junto a Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel Wilson, anunció este lunes la Academia de Hollywood en plena cuenta atrás para el evento, que también contará con Penélope Cruz y Lin-Manuel Miranda.

Esta nueva tanda de nombres se añade a las anteriores estrellas confirmadas que se subirán al escenario para desvelar los ganadores, entre las que se encuentran Diane Keaton, Keanu Reeves, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

En el caso de Penélope Cruz, su presencia en la gran gala del cine había sido adelantada por Pedro Almodóvar, que en la ceremonia de los Goya españoles desveló que la actriz será la encargada de anunciar el Óscar a la mejor película internacional.

"Dolor y gloria", dirigida por Almodóvar y en la que Cruz tiene un papel secundario, está nominada en ese apartado en el que la gran favorita es la surcoreana "Parasite".

La lista divulgada hoy por la Academia se une a los presentadores que ya se conocían hasta ahora, entre los que figuran Mahershala Ali, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Regina King, Julia Louis-Dreyfus, Rami Malek, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig.

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y, por segundo año consecutivo, no contará con maestro de ceremonias.

"Joker", con once candidaturas, parte con ventaja para unos Óscar en los que "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood" tienen diez nominaciones cada una.

La categoría reina del Óscar a mejor película se decidirá entre "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite".

El premio al mejor actor contará como nominados con Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").

Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") y Bong Joon-ho ("Parasite").