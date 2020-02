Lista de ganadores de los premios Bafta 2020

EFE

Londres, Reino Unido

Los premios Bafta proclamaron hoy a "1917" como la gran ganadora de la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con siete galardones, entre ellos los de mejor película y mejor director, para Sam Mendes.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

- Mejor película: "1917".

- Mejor director: Sam Mendes ("1917").

- Mejor actor: Joaquin Phoenix ("Joker").

- Mejor actriz: Renée Zellweger ("Judy").

- Mejor actor secundario: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood").

- Mejor actriz secundaria: Laura Dern ("Marriage Story").

- Mejor intérprete revelación: Micheal Ward.

- Mejor guion original: Bong Joon Ho y Han Jin Won, por "Parasite".

- Mejor guion adaptado: Taika Waititi, por "Jojo Rabbit".

- Mejor película británica: "1917".

- Mejor película de habla no inglesa: "Parasite", de Bong Joon Ho.

- Mejor documental: "For Sama", de Waad al-Kateab y Edward Watts.

- Mejor película de animación: "Klaus", de Sergio Pablos.

- Mejor cortometraje británico: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".

- Mejor cortometraje de animación: "Grandad Was a Romantic".

- Mejor director, guionista o productor británico novel: "Bait".

- Música original: Hildur Gudnadottir, por "Joker".

- Sonido: Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor y Stuart Wilson, por "1917".

- Fotografía: Roger Deakins, por "1917".

- Diseño de vestuario: Jaqueline Durran, por "Little Women".

- Efectos visuales: Greg Butler, Guillaume Rocheron y Dominic Tuohy, por "1917".

- Maquillaje y peluquería: Vivian Baker, Kazu Hiro y Anne Morgan, por "Bombshell".

- Montaje: Andrew Buckland y Michael McCusker, por "Le Mans 66".

- Diseño de producción: Dennis Gassner y Lee Sandales, por "1917".

- Bafta a la mayor contribución al cine británico: Andy Serkis.

- Mejor casting: Shayna Markowitz, por "Joker".