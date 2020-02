Más curiosidades del Oscar

Rienzi Pared Pérez

Los premios Oscar han evclucionado con el paso del tiempo, adecuándose a las características de cada época, al gusto del espectador y a la solvencia de la taquilla. Aquí van otras pruebas de su evolución histórica.

1)Dos directores han ganado el Oscar por dirigir una secuela. Son: Francis Ford Coppola por el “El padrino II” y Peter Jackson por “El Señor de los Anillos: el retorno del Rey”.

2)En esta categoría, Francis Ford Coppola es el único director en ser nominado al Oscar por dirigir una serie cinematográfica: la trilogía de “El padrino”, donde el director consiguió tres nominaciones en esta categoría por su dirección en las películas que conforman esta trilogía. Solamente ganó una estatuilla por dirigir “El Padrino II”.

3)El director de mayor longevidad en obtener un Oscar es Clint Eastwood con 74 años y 272 días por “Million Dollar Baby”, en el 2004.

4)El director más joven en obtener un Oscar es Damien Chazelle con 32 años y 38 días por su película “La La Land”, en 2016.

5)El director de mayor longevidad en ser nominado para un Oscar es John Huston con 79 años y 184 días por su película “El honor de los Prizzi” (1985).

6)El director más joven en ser nominado para un Oscar es John Singleton con 24 años y 44 días por su película “Los chicos del barrio”, en 1991.

7)El record de más nominaciones para un director lo ostenta Willian Wyler con 12 nominaciones.

8)Como dato curioso, la película “Citizen Kane” que para muchos historiadores es considerada la Mejor Película de la historia del cine, su director Orson Welles nunca ganó un Oscar en este apartado.

9)Otro genio de la industria cinematográfica como lo fue Charles Chaplin nunca fue merecedor de un Oscar como director, aun teniendo varias obras maestras (cuatro de ellas) que se encuentran dentro de las 100 mejores películas de la historia.

Existen grandes directores mundiales que no han conseguido un Oscar en este apartado aunque lo han podido conseguir como Mejor Película de Habla no Inglesa o como honorario, entre ellos podemos citar a los directores tales como: Luchino Visconti; Akira Kurosawa; Francois Truffaut; Federico Fellini; Ingmar Bergman; Yazujiro Ozu; Kenji Misogushi; Michelangelo Antonioni y muchos más, que son genios de la industria como autores del arte, y que realmente no necesitaban obtener un galardón de este tipo porque su extensa obra los han hecho merecedores de ocupar un sitial en la historia de la cinematografía mundial.

En fin, no necesariamente el obtener un Oscar lo hace estar en el Monte del Olimpo a estos grandes artistas, aunque sabemos la influencia de la distinción que el mismo le otorga; pero es bueno recalcar que lo importante es el producto en sí. Es decir, la obra presentada por el director como aporte al arte y a la cultura en sentido general.