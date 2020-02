Yomel El Meloso: De pie y activo a pesar de los errores

Enrique Medina

Santo Domingo, RD

“En la vida la mejor recompensa es el éxito del trabajo duro, lo fácil es fugaz”. Así define el exponente urbano Yomel El Meloso la pegada de su música en el género y su buena aceptación con el público.

Considerado como uno de los mejores relevos en la música urbana, Yomel está decidido a ser uno de los exponentes más sobresalientes de la industria, a pesar de los tropiezos que este ha tenido durante el crecimiento de su carrera.

“Yo mismo no me explico a qué se debe todo esto; gracias a Dios mi carrera fue acogida de la noche a la mañana; el ser considerado un fenómeno musical me hace sentir bien, además de cómo la gente me trata con tanto cariño desde antes de ganar esta fama. Creo que todo se debe a una buena educación y hacer el bien sin mirar a quien, aunque que se cometan errores”, expresó en una entrevista con Listín Diario.

Su arrastre lo coloca como una de las figuras de la nueva generación, ya que en cada paso que da se destaca con buena aceptación, aportando propuestas de calidad y jocosas al panorama musical dominicano e internacional como lo mostró en su estreno con “Pomposo”, el cual fue el tema urbano más exitoso en el 2019.

Trabajando bajo la compañía 0201 Music Inc. y La Melma Records, se ha colocado en la mira de populares intérpretes del género, como El Alfa, Químico, Vakeró, Bulova, Rochy RD, Black Point, Zion, Shadow Blow, con los que ya ha grabado éxitos que son parte de su repertorio.

Su próxima movida es lanzar un tema con Napo y Taly Goya.

Yomel no solo ha pegado temas, sino que ha sumado otros logros al conquistar en la pasada entrega de Premios Q la estatuilla como Revelación del Año.

Su penetración en el público joven obedece a la pegada de sus temas “Ruleta” Ft. El Alfa, “Yo cojo” Ft. La Manta; “El carrito” Ft. Bulín 47, “Guin Guin”, remix oficial y “Los pomposos” Ft. Bulova, que alcanzó 19 millones de visualizaciones en Youtube, mientras que el remix de esta canción con El Alfa Ft. Zion, Jowell, Shadow Blow, Bulova hasta el momento lleva 31.575,077 visualizaciones.

Recientemente agotó una gira por escenarios de Washington, Pennsylvania, Hazleton, Filadelfia, New Jersey, New York, Connecticut, Miami, Orlando Florida, Atlanta, España, Italia, Suiza, Holanda.

En cuanto al problema que le pasó con Sandra Berrocal dijo que ya todo quedó solucionado de la mejor manera luego de pedir perdón.

HISTORIA

Estrategía Crístofer Hernández, nombre de pila del cantante, incursionó en la música en el 2010. “Busco trabajar en la propulsión del género realizando propuestas con la calidad que exige el mercado”, expresó. Reveló que no le molesta que le pregunten por la rivalidad musical que se mantiene entre sus colegas, ni que otros quieran tirarle ya que “Eso es parte del negocio, al final es lo que mantiene al público vivo”.