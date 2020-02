Tubérculo Gourmet: Un personaje que vive en dos cuerpos

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Tubérculo Gourmet es uno de los personajes de humor más emblemáticos y queridos del país, interpretado desde hace varios años por el comediante Raymond Pozo.

Se hizo tan popular en los hogares dominicanos que fue llevado al cine por primera vez en 2015 y luego en 2016 en dos películas del mismo nombre.

Aunque el humorista de San Cristóbal tiene muchos personajes en su catálogo, esta figura que retrata la vida de un hombre de campo, glotón y apasionado por la comida, se ganó un lugar privilegiado en el gusto de los televidentes.

Sin embargo, los derechos del famoso personaje no le pertenecen al actor, sino a la empresa Grupo de Medios Telemicro, por lo que el comediante Daniel Luciano fue anunciado como el nuevo “Tubérculo Gourmet”, en el programa “El Show de la Comedia”, que se transmite los sábados por el canal 5 en el cual el joven tendrá participaciones cada semana, según publicó el portal MásVip.

“De ese personaje (Tubérculo) Telemicro tiene los derechos registrados, tiene el nombre registrado a nombre de Telemicro”, dijo la fuente al portal.

Reacciones

La decisión de la empresa de dar el nuevo Tubérculo al joven humorista no ha sido tomada positivamente y ha gene,rado una ola de críticas entre los seguidores del personaje que han calificado como un “huevo” de Telemicro, alegando que solo Raymond sabe interpretarlo.

Pero los insultos y las críticas no le han sorprendido a Luciano, quien dijo: “Eran de esperarse, no me van a tratar bien porque es un personaje que la gente tiene muchos años viéndolo escenificado por Raymond Pozo, que fue quien le dio vida a ese personaje”, dijo a MásVip.

No obstante a eso, todavía la semana pasada, específicamente el 22 de enero en su programa “El show de Raymond y Miguel” (Color Visión), Pozo interpretó el personaje con las mismas características, vestuario y temática, solo que no lo llamó “Tubérculo”, sino “El Comelón”.

Esto no es de sorprenderse, ya que según contó el libretista Bolívar Díaz al programa “El show internacional” la idea del personaje pertenece a Raymond Pozo desde que lo interpretaba con el fallecido Frank Suero, pero el nombre lo tiene registrado Telemicro.

Declaraciones

Todavía ni Telemicro, ni Raymond Pozo han dado declaraciones oficiales sobre este tema.

Registro

Antes de que “Los Reyes del humor” renunciaran de Telemicro en el 2017, la empresa había registrado los derechos del personaje como parte del grupo.