Amelia Vega es cuestionada por una usuaria por no publicar nada de la muerte de Kobe Bryant

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La muerte de Kobe Bryant, quien falleció al estrellarse el helicóptero en el cual viajaba junto a ocho personas más el pasado domingo, tiene a muchas personas en dolor y reflexión, como le sucede a la exMiss Universo dominicana Amelia Vega, quien sacó un momento para cuestionar si las redes sociales son el canal ideal para expresar lo que el ser humano siente.

Vega fue cuestionada por una de sus seguidoras porque esta no había publicado en su cuenta de Instagram sobre la muerte del deportista y la hija de este.

“Ella me insultó porque yo no había puesto un post de Kobe Bryant… Ustedes se podrán imaginar como yo, como madre y como esposa de un atleta que viaja todas las semanas para trabajar, cómo yo me sentí... Nos dolió a todos. Hasta dónde hemos llegado esta señora me insulta diciéndome que no nada más es mi mundo que ponga un post de Koby Bryant. Hasta dónde hemos llegado, que el que uno ponga un post o no, tiene que ver con lo que uno sienta”, expresó Vega en una serie de videos en las historias de Instagram.

La esposa del basquetbolista Al Horford, dijo que esa situación le ha dejado mucho en qué pensar y reflexionar sobre el comportamiento humano: “Ustedes saben qué me pareció muy productivo a mí, sin criticar a alguien que ponga un post, una oración, sentarme en mi cuarto a orar por esa esposa que perdió a su esposo y a una hija, que el Señor la llena de él”.

La exmodelo dijo que tocó el tema no para responderle a la usuaria que la cuestionó, sino para hacer un llamado sobre la importancia que están jugando las redes sociales en la vida de las personas.

“No es por responderle a la señora. Lo quise hacer más como un llamado a nosotros mismos, a mí misma”, manifestó. “¿Es obligado publicar para uno sentir empatía, para uno sentir en cualquier posición de la vida, alegría, en esta situación duelo, es obligado publicar?, ¿adónde estamos llegando?”, se cuestionó.

Finalmente dejó una reflexión abierta para todos sus seguidores: ¿Cómo vamos a manejar a enseñarles a nuestros hijos qué es lo importante de que los sentimientos no van ligados específicamente a las redes sociales? Siempre va a ser más valioso el tú a tú y expresar lo que uno siente”.