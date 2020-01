Álvaro Torres: “Mi única guerra es con el romanticismo”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Álvaro Torres no se ha dejado tentar por fusiones o las nuevas corrientes musicales de hoy, tampoco se ha sumado a la batalla que promueven otros artistas y famosos que usan el escenario para enarbolar la paz o criticar acciones políticas. Más bien asegura que su única guerra la tiene con el romanticismo y su única bandera es la del amor.

Se define como un artista a carta cabal, influenciado desde muy niño por el romanticismo, el que ha expuesto en innumerables composiciones y el que es consumido por un público fiel a sus canciones, tal y cual sucederá el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, al presentar su gira “A ti amor 2020”, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Siempre será un gusto compartir con el público dominicano, siempre fiel a mis canciones y las letras románticas, aunque cada canción, cada concierto serán nuevos para mí porque es el público quien tiene la pluma para escribir cada concierto, con sus emociones y sus nostalgias que surgirán del corazón de cada uno de ellos”, expresó al conversar con LISTÍN DIARIO.

Durante el día de ayer el baladista fue sometido a una cirugía, la que no específico de qué se trataba, pero sí lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram y de la que no dio mayores detalles sobre su estado de salud. También manifestó que esto no afectaría sus presentaciones.

“HolaÖ Qué tal amigos. Como ven estoy listo para ser intervenido quirúrgicamente, con la fe en el Supremo de que no va haber complicaciones y que todo va a salir bien”, dijo durante la publicación de un video con una bata hospitalaria.

En Cuba

Álvaro Germán Ibarra Torres, nombre de pila del cantautor, guarda una estrecha relación con el pueblo de Cuba, sus artistas y especialmente su público. También son frecuentes sus presentaciones en la isla.

El mes pasado lanzó en la Casa de la Música de Varadero, en Cuba, su más reciente disco “Álvaro Torres y sus buenos amigos”, una producción en donde canta a dúo con colegas cubanos como Laritza Bacallao, Waldo Mendoza, Paulo FG, Buena Fe, Luna Manzanares, Pancho Céspedes, Frank Fernández, Leoni Torres, Juan Guillermo (JG), Eliades Ochoa, Haila, y agrupaciones como el Coro Diminuto, el Septeto Santiaguero, el Coro Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica Nacional.

“No tengo problemas con ir a cantar a Cuba, cantarles a los cubanos y compartir con mis amigos de Cuba. Yo no me meto en política. Mi única guerra es con el romanticismo. Después no me interesa nada más”, sostuvo cuando se le preguntó si no temía a los cuestionamientos a los que son sometidos en Miami los artistas que van a cantar a Cuba.

El salvadoreño agregó: “Hay un público que siempre agradece la posibilidad de ir a cantarles. En realidad no tengo problemas, mi música no tiene nada que ver con política, solo le canto al amor”.

“Cada quien en lo suyo”

El artista, de 64 años, también ha sabido sobrellevar la descarga de música urbana que ha arropado en los últimos años a la juventud.

En cada entrevista, ahora tiene que tratar el tema, ya que sus canciones son la antítesis de lo que se expresa en los nuevos ritmos.

Torres está consciente de la época en la que vive musicalmente, con un mercado dominado por la juventud, que prefiere los nuevos ritmos, pero también cree en el gusto que ha tendio la gente, en todas las épocas por la balada romántica”.

“Aunque no consuma esta música, la respeto y reconozco el talento de sus intérpretes. Creo ha sido uno de los géneros que más ha perdurado en el mercado. El romanticismo que viene de siglos atrás, la música urbana lleva más de 30 años en el mercado”, aseguró el cantautor.

Su musa

Experiencias.

En cada historia vivida Álvaro Torres ha encontrado una musa que lo ha inspirado para componer sus canciones. Para escribir sus creaciones nunca ha necesitado de un escenario especial, solo llega la inspiración y aprovecha y escribe.

Intenso.

“Todas las canciones que he escrito han sido situaciones que he vivido. Han sido experiencias que las he contado con música”, expuso, confirmando que se trata de una persona que ama con intensidad y que vive del romanticismo.