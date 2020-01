Selena Gómez confiesa que sufrió abuso emocional cuando era novia de Justin Bieber

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cuando la cantante Selena Gómez lanzó su álbum “Rare”, llamó mucho la atención el primer sencillo de su disco titulado “Lose you to love me” (Perderte para quererme) debido a que la letra relata la relación que tuvo con el también cantante Justin Bieber, quien se encuentra casado con la modelo Hailey Baldwin.

Muchos de sus seguidores aseguraban que la citada canción era un tipo de cierre para la tormentosa relación que vivió con el canadiense y finalmente Selena lo confirmó en una entrevista con “NPR”.

“Estoy muy orgullosa de ella (la canción). Tiene un significado diferente para mí ahora que cuando la escribí. Sentí que no obtuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sentía que necesitaba una manera de para decir algunas cosas que desearía haber dicho entonces”, explicó.

"No es una canción de odio; es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso ", agregó Gómez. "Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir, ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”.

Precisamente hablando sobre ese disco la cantante se sinceró y confesó que sufrió "abuso emocional” por parte de Bieber mientras fueron pareja: “He encontrado la fuerza en eso", dijo. "Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuoso, siento que fui víctima de ciertos abusos”, aclaró.

Cuando se le preguntó si quería decir "abuso emocional", Gómez respondió: "Sí", y agregó: "Tenía que encontrar una manera de entenderlo como un adulto. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo. Por mucho que definitivamente no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que he sentido y he encontrado la manera de pasar por eso con tanta gracia como sea posible”.