Yubelkis Peralta: “Mis acciones son mis mejores respuestas”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Ahora que es madre sus prioridades, conversaciones e intereses han cambiado. Con la llegada de la maternidad el enfoque y el camino por recorrer por la conductora de televisión Yubelkis Peralta es su familia y su trabajo.

Trabajando desde muy corta edad, siempre tuvo muy claro sus objetivos en la vida, los que la llevaron a la comunicación y a emprender un proyecto de una pequeña empresa de belleza “Blue Salón RD” que le ha permitido estabilidad económica desde hace años.

Pero no todo ha sido “color de rosas”. A Yubelkis le tocó ser parte de una generación que llegó a la televisión, y que de paso, ha sido muy cuestionada. Los años han pasado y Yubelkis demostró no solo su talento en la pantalla chica, también supo aprovechar las novedades de la comunicación y negocio que ofrecen las nuevas tecnologías.

“Mi permanencia se ha debido a un trabajo constante, disciplina y enfoque.

He ganado el respeto y el cariño de la gente. Las figuras públicas estamos expuestas al escrutinio del público, unos estarán de acuerdo y otros juzgarán, pero mis acciones han sido las mejores respuestas; sin creerme más que nadie y mezclando el mundo empresarial con el de la comunicación he logrado un balance en mis dos pasiones”, expresó la comunicadora.

Recientemente cumplió un año más de vida y se le vio celebrar en grande. A sus 31 años edad confesó que no cambiaría nada ya que, asegura, cada experiencia es un aprendizaje de crecimiento, el que, además, ha disfrutado. “Seguiré construyendo una mejor persona y fortaleciendo mi familia que es lo más importante y valioso que tengo”, sostuvo.

Exposición en las redes

Para la conductora del programa “De Extremo a Extremo” (Digital 15) las redes sociales han sido herramientas claves para su crecimiento laboral. Entiende que lo más positivo de este proceso ha sido el acercamiento directo que tiene con sus seguidores en todas partes del mundo.

“Ahora puedes romper barreras, llegar a donde no te imaginas y sin esperarlo conectar con tantas culturas, lo negativo es que a veces se olvidan de tus sentimientos, piensan que no tienes familia que le duele un comentario mal intencionado, que muchas páginas con poca credibilidad publican cosas sin investigar y destruyen reputaciones, pero al sacar balance en mi carrera ha sido muy positiva, la gente ha visto que soy más de lo que ven en la pantalla”, aseguro.

A pesar de que Peralta ha sabido sacarle provecho económico en las redes a muchos acontecimientos de su vida privada, no cree que esta exposición pueda afectar su intimidad, ni la de su familia. Entiende que todo bien manejado y con sutileza se puede hacer. “Al final llevamos un mensaje positivo de la importancia de la familia y el valor del amor”.

Sin embargo, cree que lo más difícil de ser figura pública en estos tiempos de apogeo de la tecnología es no conectar con el público que espera todo de ella.

Amor al trabajo

Aunque dijo que le faltan muchos sueños por lograr, Yubelkis confiesa estar satisfecha con todos los éxitos logrados, agradece a sus padres por inculcarle el amor por el trabajo.

“Trabajo desde que tengo uso de razón y es uno de los grandes valores que más le agradezco a mis padres, amo trabajar, generar ideas, emprender y convertir sueños en realidades. Estoy muy satisfecha con todo lo que he logrado, pero me faltan muchas cosas aún, que por razones de tiempo no las he podido hacer”.

El año pasado Peralta estrenó una nueva faceta dentro del mundo de los social media.

La comunicadora y empresaria dominicana creó un canal de YouTube, que lleva su nombre, donde ha estado compartiendo diferentes contenidos, principalmente sus experiencias desde la cocina.

A la fecha tiene en su canal de YouTube 134,000 suscriptores y ha compartido 45 videos.

ETAPA

Su hija.

“Existe un antes y un después de Gabriella, mi hija revolucionó mi corazón de una manera especial, una Yubelkis más sensible, más centrada, pienso mucho cada paso que doy, pues sé que tengo esa muchachita que mañana imitará mis pasos, y depende de mí y nadie más darle el mejor de los ejemplos”

Proyecto.

Tambien es dueña de una línea de embarazo “Pregnat Opal”. “Espero lanzar la próxima línea que ya está en carpeta de la mano de la marca de jean con la que trabajo”.