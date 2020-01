Nicky Jam cuenta cómo fue reencontrarse con su madre después de 20 años

Redacción Entretenimiento

Nicky Jam es uno de los cantantes de reguetón más reconocidos del mundo, pero pese al éxito que ha logrado, su vida no ha sido nada fácil. Una de las cosas que más lo ha marcado fue pasar casi 20 años sin ver a su madre.

Esta separación fue uno de los motivos que lo llevó a triunfar en la industria musical: “La música fue una terapia para sentirme bien porque estaba atravesando por muchas situaciones... No vi a mi mamá por casi 20 años... La mayor parte de mi vida estaba tratando de ser famoso y hacer música para ver si en algún momento ella podría verme... Es una historia difícil", comentó en entrevista para "Just The Sip" de E! News.

En la entrevista, el intérprete de “X” aseguró que su propósito de hacer música era porque quería que su madre lo pudiera escuchar en alguna parte del mundo.

“La mayor parte de mi vida, intenté ser famoso, hacer música para ver si mi madre podía escucharme y verme. Mi madre fue deportada a la República Dominicana. Es una historia difícil”, contó el cantante estadounidense.

Aunque ya había tocado el tema en anteriores oportunidades y reveló en varios de los capítulos oscuros de su vida en su serie biográfica “El ganador” de Netflix, una vez más el reguetonero quiso abrir nuevamente su corazón y recordar el momento exacto en el que se reencontró con la mujer que lo trajo al mundo.

"Voy allá y tenía aproximadamente 30 años, alguien me dice: ‘hay una mujer afuera diciendo que es tu mamá’, mis manos estaban sudando porque era algo que estaba esperando durante toda mi vida... Yo quería ser famoso para encontrarla y funcionó porque cuando mi mánager me dijo que tendríamos este show en República Dominicana pensé, ella es dominicana alguien debe conocerla”.

Nick Rivera Caminero, nombre de pila del artista, describió el reencuentro como un momento “de película” y contó que cuando salió “la veo peleando con todo el mundo y automáticamente supe que era ella porque recordé su voz. Nos abrazamos y eso fue todo. Desde entonces no nos hemos vuelto a separar”.