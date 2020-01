El Lápiz Conciente celebra su cumpleaños con su nuevo álbum “Inteli”

Redacción Entretenimiento

Hoy 24 de enero el Lápiz Conciente está celebrando por partida doble y es que un día como hoy llegó al mundo y precisamente para celebrar sus 37 primaveras, el rapero lanzó su nuevo álbum titulado, “Inteli”.

“HBD TO ME (Feliz cumpleaños a mi). Gracias a Dios por un año más de vida y muchas gracias a ustedes por su apoyo y por sus buenos deseos... mi mayor regalo es que compren mi álbum que acaba de salir como un auto regalo para mí y para todos ustedes espero que lo disfruten #intelielalbum oficialmente disponible en todas las plataformas digitales... bendiciones mi gente”, escribió el originario de Los Mina en su cuenta de Instagram.

El álbum, que salió la madrugada de este viernes y está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con 12 canciones que el mismo artista definió como una “obra maestra”: “Es un álbum conceptual. Tiene varios tópicos de canciones de corte social hasta canciones biográficas. Identifican un poco lo que es un servidor, Lápiz Conciente”, contó en un video.

El intérprete de “Yo soy papá” dijo que su objetivo demostrar que la música rap vende y debutar número uno: “La finalidad del álbum es debutar como número uno mucha gente dice que los dominicanos no podemos, que la música rap es difícil, que no es comercial, pero necesitamos pensar un poco más… no hay nada que demostrar ni en lo comercial, ni en ninguna otra rama. Yo me caracterizo por ser versátil. No he hecho nunca algo así como esto, esto es una obra maestra”.

El último disco que grabó el rapero fue ”Cicatrices” en el 2018 de la mano de Sony Music.